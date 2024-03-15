Руководителей жилищной финпирамиды осудили в столице

Мошенничество
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Дана Аменова
Корреспондент

Гособвинитель в суде доказал виновность двух организаторов и менеджера финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе Shanyrak Plus по якобы приобретению жилья за 103 доллара США. Участники должны были привлечь двух вкладчиков, которые тоже приглашали двух человек. И так, по нарастающей, по типу иерархической структуры.

За весь период деятельности компании, с октября 2020 года по 31 декабря 2021 года, по программе Shanyrak Plus ни один из 45 вкладчиков не получил желаемого дохода прибыли, а также жилья. Общая сумма ущерба составила более 107 млн тенге.

 «По приговору суда организаторов осудили к 6 годам лишения свободы,  соучастника - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком до 7 лет. Причиненный ущерб взыскан с осужденных», — прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.

Там же добавили, что приговор вступил в законную силу.  

В прокуратуре призвали граждан быть бдительными и  воздерживаться от вкладов в сомнительные организации.

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