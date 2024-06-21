Хищение авто: руководителей предприятия осудили на 7 лет в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура Таласского района выявила схему хищения автотранспорта, находящегося на балансе предприятия «Таза-Талас», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Так, руководство предприятия на основании поддельных документов, без выставления на торги, реализовало третьим лицам 4 автомобиля.

Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге.

«По данному факту прокуратурой Таласского района начато досудебное расследование по ст.189 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества. В рамках дела прокуратура возвратила 2 автомобиля на сумму 10 млн тенге, а также взыскано 7 млн тенге. По приговору Таласского районного суда от 13 июня директор предприятия «Таза-Талас» и его заместитель осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей государственной службы», – пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что приговор не вступил в законную силу.