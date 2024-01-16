Главу шымкентского центра трудовой мобильности арестовал Антикор

Его подозревают в использовании служебного положения в корыстных целях, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, Антикоррупционная служба по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителя городского Центра трудовой мобильности.

Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге через посредника за общее покровительство при осуществлении мониторинга целевого использования грантов в рамках национального проекта «Бастау Бизнес 2023 года».