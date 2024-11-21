Руководителя городской Центральной таможенной лаборатории осудили в Алматы

Он вместе с подельником неоднократно получал взятки от предпринимателей за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

18 ноября в Алмалинском районном суде Алматы осудили руководителя городской Центральной таможенной лаборатории Сатыбалдиева А. и главного специалиста Алибекова Б.

Они признаны виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов.

«Сатыбалдиеву и Алибекову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях. Этим же приговором таможенные брокеры Николасс В., Казанцева С. и Гаруни С. за дачу взятки указанным должностным лицам осуждены к штрафу», – говорится в сообщении.

Также в Антикоре добавили, что судебный акт не вступил в законную силу.