Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Кадровые назначения
Руслан Магзумов возглавил отдел регионального развития КПМ РК

Распоряжением Премьер-министра РК Магзумов Руслан Капызович назначен на должность заведующего Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Руслан Магзумов родился в 1975 году в Карагандинской области. Окончил Казахский институт потребительской кооперации, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в должности главного специалиста Отдела по сбору дорожного фонда казенного предприятия «Карагандаавтодор».

В 1998-2001 гг. — экономист; ведущий экономист; главный специалист Бюджетного департамента Министерства финансов РК.

В 2001-2003 гг. — начальник отдела, заместитель начальника управления департамента финансирования госорганов Министерства финансов РК.

В 2003-2008 гг. — заместитель директора, директор департамента финансов Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2008-2009 гг. — вице-президент по инвестициям и лизингу АО «КазАвиаЛизинг».

В 2009-2010 гг. — вице-президент АО «Казахстанская транспортная лизинговая компания».

В 2010-2011 гг. — директор департамента финансов и документационного обеспечения Агентства РК по статистике.

В 2011-2012 гг. — директор департамента финансов, заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации госуслуг и центров обслуживания населения Министерства связи и информации РК.

2012-2014 гг. — заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2014-2019 гг. — управляющий директор РГП «Казаэронавигация».

С 2020 года работал в структуре Канцелярии Премьер-министра РК.

С февраля 2022 года и по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-министра РК.

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