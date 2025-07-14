Назначение советника - пресс-секретаря президента Казахстана на эту должность прокомментировали в НОК

Фото: пресс-служба НОК РК

Международная федерация дзюдо (IJF) официально назначила советника - пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая директором Комиссии по новым технологиям и высоким достижениям, сообщает Kazpravda.kz

IJF подчёркивает, что комиссия будет заниматься внедрением современных технологий и их этичным применением в интересах спортсменов, мирового дзюдо-сообщества и повышения спортивных результатов. Также будет способствовать укреплению сотрудничества, развитию инноваций и продвижению дзюдо как глобального инструмента для социального развития.

«Уверены, что ваш опыт и знания внесут значимый вклад в деятельность комиссии», – отметила федерация в официальном в письме.

Руслан Желдибай - советник - пресс-секретарь президента Казахстана с 17 февраля 2025 года. Ранее занимал пост помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям. С января 2023 года по сентябрь 2023 года – заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента.