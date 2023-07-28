Рустем Курманов освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

Постановлением Правительства Казахстана Курманов Рустем Жомартович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: пресс-служба МСХ РК

Р. Курманов родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Валиханова.

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

В 2012-2013 годы занимал должность директора департамента инвестиционной политики МСХ РК.

В 2013-2015 годы – председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

С 2015 по 2017 год работал секретарем комитета в агропромышленном комплексе Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

С июля 2017 по июнь 2018 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.

С июня 2018 по февраль 2019 года – председатель правления холдинга «КазАгро».

С марта 2019 года был вице-министром сельского хозяйства РК.