Ряд нарушений водного законодательства выявили в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проверки прокуратурой выявлены более 1 500 домов необеспеченных централизованным водоснабжением, факты нарушений санитарных норм, некачественного строительства объектов инфраструктуры и отсутствие должной организации по водообеспечению.

По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В целях полного обеспечения водой населения был разработан соответствующий план мероприятий.