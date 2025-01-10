Ряд нарушений водного законодательства выявили в Шымкенте
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Прокуроры проверили вопросы водоснабжения населения города, сообщает Kazpravda.kz
В ходе проверки прокуратурой выявлены более 1 500 домов необеспеченных централизованным водоснабжением, факты нарушений санитарных норм, некачественного строительства объектов инфраструктуры и отсутствие должной организации по водообеспечению.
По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
В целях полного обеспечения водой населения был разработан соответствующий план мероприятий.