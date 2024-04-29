Рыбакина разгромила Бейлек и вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде

Теннис
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Азамат Серикбаев

Она одержала 15-ю победу кряду на грунтовых турнирах под эгидой WTA, передает Kazpravda.kz

Фото: Jimmie48/WTA

В матче четвертого круга престижного грунтового турнира Mutua Madrid Open в столице Испании казахстанская теннисистка обыграла в двух сетах чешку Сару Бейлек со счетом 6:1, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Удивительно, но Рыбакина не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 (60%).

На счету Бейлек один эйс, шесть двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 14 (14%).

В четвертьфинале турнира в Мадриде четвертая ракетка мира сыграет с победительницей противостояния Дарья Касаткина (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

#турнир #теннис #Рыбакина #WTA

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