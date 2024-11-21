Рыбная среда

Как отметил депутат Сергей Пономарев, рассматриваемый законопроект с сопутствующими поправками направлен на создание правовых механизмов, регулирующих отношения в области развития аквакультуры, а также условий инвестиционной привлекательности и для субъектов малого и среднего бизнеса. Аквакультура играет важнейшую роль для экономики страны: вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, обеспечивает население рабочими местами, а также снимает ант­ропогенную нагрузку с естественных водоемов в результате их чрезмерной эксплуатации.

Сергей Пономарев напомнил, что в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства отметил, что рыбная отрасль заслуживает пристального внимания.

– Проблема назрела. В 2023 году мы вырастили и добыли всего лишь 64,5 тысячи тонн рыбы. А к 2030 году по плану развития отрасли должны добывать 270 ­тысяч тонн. Чувствуете разницу? И несмотря на принимаемые Правительством меры, на сегодняшний день имеется множество вопросов в отрасли, и один из них – недостаточное урегулирование правоотношений в области аквакультуры, – сказал мажилисмен.

Рассматриваемые законопроекты позволят повысить внутреннее пот­ребление населением рыбы. Сегодня казахстанцы едят меньше 4 кг рыбы в год. А в России и Китае потребляется 23 и 43 кг на человека соответственно. При этом ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год на человека.

Надеются разработчики и на то, что законопроект поможет нарастить импортозамещение за счет освоения морского рыболовства и развития товарного рыбоводства.

– Вот в прошлом году в нашу страну импортировано свыше 50 тысяч тонн рыбной продукции на сумму 172 млн долларов, это океанические и морские виды рыб. Мы знаем – это скумбрия, сельдь, килька и тот самый лосось, что появляется на нашем дастархане только в дни больших праздников, – сказал депутат.

Также есть шанс нарастить экспорт­ный потенциал. В 2023 году экспортировано 25 тыс. тонн рыбной продукции глубокой переработки на 85,4 млн долларов в Германию, Нидерланды, Китай, Россию. Отрадно, что отечест­венная рыбная продукция успешно конкурирует на мировом рынке и имеет спрос.

В ходе работы над законопроектом депутатами были внесены поправки, направленные на увеличение сроков закрепления рыбохозяйственных водое­мов и (или) их участков для ведения озерно-товарного и садкового хозяйства от десяти до сорока девяти лет и определение предельного количества рыбохозяйственных водоемов, предос­тавляемых для его осуществления.

Как уже было сказано, нормами предусмотрен порядок предоставления водоемов на конкурсной основе и без конкурсных процедур. Водоемы предлагается предоставлять на конкурс­ной основе посредством электронного портала способом аукционных торгов. При этом водоемы международного и республиканского значения для инвестпроектов предлагается предоставлять без проведения конкурса, если минимальная сумма инвестиций будет не менее 150 тыс. МРП. Сегодня это порядка 550 млн тенге. Основные условия для инвес­торов – это наличие бизнес-плана и подтверждение наличия финансовых средств, а в качестве обязательств высту­пят строительство производственных мощностей, увеличение объемов выращивания и импортозамещение.

Последний нюанс вызвал у депутатов оправданное беспокойство. Свои сомнения по этому вопросу высказали Ерболат Саурыков, Мархабат Жаимбетов, Бакытжан Базарбек. Но их заверили, что все процедуры по передаче инвесторам водоемов будут согласно регламенту. Ни одна капля рек и озер, ни один грамм рыбы не уйдут в чужие русла. В результате документ был одобрен почти единогласно – один депутат все-таки решил воздержаться.

А вот депутата Болатбека Нажметдинулы беспокоит проблема браконь­ерства в рыбной сфере. Он считает, что развивать аквакультуру при таком уровне незаконной добычи рыбы нет смысла.

И. о. министра сельского хозяйства Амангалий Бердалин успокоил депутата. Большие надежды в решении проблемы МСХ возлагает на цифровизацию.

– В первую очередь мы считаем, что надо развивать информационную сис­тему. Для этого нам необходимо будет ввести мониторинг и анализ аквакультуры. С этой целью в системе будут реестры всех субъектов аквакультуры, а также прослеживаемость. Мы и дальше будем развивать цифровизацию этой отрасли, – сказал он.

Согласно повестке, Мажилис рассмотрел и ратифицировал поправки в статью 1 Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития, позволяющие осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак. Такое название документа, а также география его действия были не вполне поняты депутатами. Бакытжан Базарбек все силился понять, каким образом Казахстан имеет отношение к операциям ЕБРР к югу от Сахары или Ирака.

– То есть Казахстан хочет в Африку вкладывать деньги или у Африки хочет взаймы деньги взять? Первое отпадает – у нас и так денег нет. То есть Африка будет нас финансировать, что ли? Не могу понять, – встревожился мажилисмен.

Оказалось, у депутата нет повода для тревоги. Глава Минфина Мади Такиев сообщил, что Казахстан является одним из соучредителей ЕБРР, поэтому как акционер банка и владелец доли в 0,23% страна тоже должна ратифицировать этот договор, как и другие страны, чтобы ЕБРР мог дальше расширять свои полномочия.

Еще один документ – поправки в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции – также был ратифицирован палатой. Поправками отменяется ограничение на номинальную стоимость обычных обязательств, которые может принимать банк, относя их на свой уставный капитал.

Как отмечается в заключении к докумен­ту, отмена уставного ограничения и предоставление совету директоров возможности устанавливать надлежащие уровни нормативов дос­таточности капитала позволят банку оперативно принимать решения и планировать свою кредитную деятельность. Нормативы достаточности капитала, регулируемые на уровне совета директоров, повысят эффективность и гибкость использования капитала банка.

Также депутаты ратифицировали Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, подписанное 29 августа 2023 года в городе Москве.

– На сегодня, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, рынок государственных закупок открыт для взаимного участия. Однако между государствами – членами ЕАЭС отсутствует взаимное признание банковских гарантий. Поэтому в целях решения данного вопроса сторонами разработано соответствующее соглашение. Оно предоставляет возможность использования банковских гарантий, выданных банками-резидентами одного государства-члена, для участия в государственных закупках другого государства-члена, – пояснил министр финансов Мади Такиев.

Комитеты Мажилиса приняли в работу три новых ратификационных законопроекта, которые касаются Протокола с поправками в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ, Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития, а также Договора об учреждении Международной организации по русскому языку. Последний документ был ратифицирован в ходе пленарного заседания и направлен в Сенат.