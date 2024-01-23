С 1 января в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте

Если в прошлом году пассажиру без льгот поездка в городском общественном транспорте обходилась в 80 тенге при безналичном расчете или в 150 тенге наличными, то нынче стоимость проезда по безналу выросла до 100 тенге, при оплате наличными – до 200.

Вместе с тем принято решение включить в льготную категорию пенсионеров. Теперь при предъявлении специальной карты проезд в общественном транспорте для них составляет 50 тенге.

Продажа льготных карт для пенсионеров должна была начаться 3 января, но стартовала лишь 8-го. По городу определили шесть точек, где будут их реализовывать. Пять из них работают с одним выходным в неделю, одна – без выходных.

Приобрести карту может только сам пенсионер при наличии пенсионного удостоверения и документа, подтверж­дающего личность, или же оформив «на покупателя» доверенность.

На сегодня продано более 15 тыс. карт. Распределение льгот идет непросто – длинные очереди в духоте приводят к выяснению отношений с реализаторами карт на повышенных тонах. В одном из торговых домов на пенсионеров даже пожаловались посетители и арендаторы.

Недовольство высказывают и сами пенсионеры. По их словам, можно отстоять в очереди несколько часов, но так и не купить карту.

В компании Smart Qala Uralsk, которая является оператором электронного билетирования, не ожидали такого наплыва пенсионеров. Ситуацию они объяснили тем, что процесс изготовления карт занимает время, еще их надо доставить из Алматы. Привозят за раз по 2 тыс. карт.

Вместе с тем в компании заверили, что карт хватит на всех.

В городском акимате пенсионеров также попросили набраться терпения, так как ажиотаж создает сумятицу и социальную напряженность, мешает работе учреждений, где открыты точки реализации карт. Пообещали, что до 15 февраля потребности по льготным картам для пенсионеров будут полностью закрыты.

Пенсионеров также предупредили, что карта именная, она закреплена за конкретным лицом. Передавать ее другим лицам запрещено. За этим будут строго следить контролеры и водители. В случае необходимости они вправе проверить документы.

Если будет установлено, что картой воспользовался другой человек, ее заберут и повторно уже не продадут.

Сегодня на заслуженном отдыхе находятся порядка 48 тыс. уральцев. Как отметили в городском акимате, с учетом предоставления льгот очередное повышение тарифа, возможно, даже скажется отрицательно на доходах пассажироперевозчиков. Поэтому уже через месяц чиновники планируют подготовить для общественности отчет, который покажет, насколько изменился объем транзакций.

– Безналичный тариф поднялся на 20 тенге, а для пенсионеров сократился на 30 тенге. При этом они – одни из самых активных пользователей общественного транспорта. Думаю, в целом на общих доходах пассажироперевозчиков это скажется отрицательно. Поэтому перед нами стоит задача пересмотреть в ближайшее время субсидии для пассажироперевозчиков, – отметил замес­титель акима Уральска Асхат Кульбаев.

В целом на сегодня по Уральску льготный тариф (50 тенге при безналичной оплате и 100 тенге за наличный расчет) предусмотрен для детей от 7 до 18 лет, для сопровождающих инвалидов, для инвалидов по слуху и пенсионеров. Бесплатно в автобусах могут ездить многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, дети до 7 лет, инвалиды I группы, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, принимавшие участие в боевых действиях или ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.