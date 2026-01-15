Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство энергетики уведомило участников рынка о введении обязательной цифровой маркировки моторных масел, начиная с февраля 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Всем производителям, импортерам, а также оптовым и розничным реализаторам продукции необходимо оперативно пройти процедуру регистрации в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров. Доступ к системе открыт на официальном веб-ресурсе https://tanba.markirovka.kz/.

"Начиная с февраля обязательной маркировке подлежат моторные масла, произведенные или ввезенные в страну с указанной даты. Полный режим прослеживаемости движения товара по всей цепочке поставок будет введен с 1 февраля 2027 года", - пояснили в Минэнерго.

Ключевой целью нововведения является повышение прозрачности рынка и защита прав потребителей. По оценкам экспертов, значительная доля реализуемых сегодня моторных масел может находиться в теневом обороте. Недобросовестные поставщики нередко используют для розлива контрафакта оригинальную тару известных брендов, что делает подделку внешне неотличимой от оригинала. Использование такой некачественной продукции несет прямые риски для автовладельцев, приводя к поломкам двигателей и существенным финансовым потерям.

Внедрение цифровой маркировки средствами идентификации Data Matrix призвано решить эту проблему. Присвоение каждой канистре уникального цифрового кода позволит обеспечить полный контроль за оборотом продукции.