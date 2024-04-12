С глаз долой, из чата вон

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Асель Муканова

На днях меня удалили из домового чата. Безоговорочно, чьим-то субъективным решением лишили права высказывать свое мнение относительно жизни дома.

фото из архива "КП"

Никогда бы не подумала, что сей, казалось бы, малозначительный факт меня, взрослого, интеллигентного человека, так заденет. Признаться честно, я не могла думать ни о чем другом несколько дней. Это как пощечина, причем от самых близких людей. Полнейший игнор. Унижение наивысшего уровня. И самое интерес­ное, что ты ничего с этим не можешь поделать, разве что рефлексировать.

Но это все психологический и сугубо индивидуальный аспект. На самом деле проблема глубже и касается каждого из нас. Как сосуществовать с чужими, по сути, людьми в одном многоквартирном доме? А в городе, стране? Как остаться услышанным, даже если ты в меньшинстве? И мирно приходить к общему удовлетворяющему всех решению.

Ладно, если бы я нецензурно выражалась, оскорбляла кого-то в этом самом чате или надоедала неуместной рекламой. Но нет, как вы понимаете, с коммуникациями у меня все в порядке.

Просто я не поддержала идею об установке шлагбаума, как и другие жители моего подъезда, которому такое нововведение мало того, что никак не нужно, но еще и навредит в силу особенностей строения дома и прилегающей инфраструктуры. Кроме того, я против любых ограничений и за наличие сквозного проезда где бы то ни было. Мы все-таки живем в большом городе, а за уединением – пожалуйте в деревню.

Отказавшись оплачивать установку шлагбаума, я все же считала, что имею право на пульт от него, за отдельную плату, конечно, если заграждение все-таки установят. Придомовая территория – общая для всех жителей дома, рассуждала я, и пользоваться ею имеют право в любом случае все.

Однако соседи с этим оказались не согласны, а разобраться в правовом поле пока не получается. Выяснить четко права обеих сторон без привлечения юристов я не смогла.

Люди знающие утверждают, что в случае принятия положительного решения 51% голосов все остальные обязаны подчиниться. То есть оплатить работы, даже если они мне кажутся излишними, я должна. Но опять же, можно ли это как-то истребовать по закону, непонятно.

Удаление же из WhatsApp-чата вообще не регулируется, как вы понимаете, ни одним нормативно-правовым актом. Нет еще таких законов, хотя, возможно, пора бы об этом подумать, так как мессенджеры прочно вошли в нашу жизнь и часто являются источником важной и нужной информации.

Помимо ущемленного самолюбия меня беспокоило именно то, как же теперь узнавать обо всех новостях, будь то отключение воды, авария или целевой сбор. Уговаривать вернуть меня обратно в группу не стала, лишь убедительно попросила одного из админов – представителя КСК – дублировать подобные сообщения в чат подъезда либо мне лично.

Поделившись этой ситуацией в соцсети, я получила множество комментариев. Как оказалось, подобная «расправа» с инакомыслием не редкость в коммунальном мире. И люди делились своим опытом.

Особенно мне понравилась история, когда такие же удаленные из чата «удалили» сам шлагбаум, потому что его установка была незаконной. «Соседи в шоке. Шлагбаум снесли. Теперь нас, юридически грамотных, зовут в чат по решению других, более насущных проблем. А мы не идем!» – с иронией написала автор.

Может, и мне последовать ее примеру?

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#голосование #соседи #установка #шлагбаум #чат

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