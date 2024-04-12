С глаз долой, из чата вон

Никогда бы не подумала, что сей, казалось бы, малозначительный факт меня, взрослого, интеллигентного человека, так заденет. Признаться честно, я не могла думать ни о чем другом несколько дней. Это как пощечина, причем от самых близких людей. Полнейший игнор. Унижение наивысшего уровня. И самое интерес­ное, что ты ничего с этим не можешь поделать, разве что рефлексировать.

Но это все психологический и сугубо индивидуальный аспект. На самом деле проблема глубже и касается каждого из нас. Как сосуществовать с чужими, по сути, людьми в одном многоквартирном доме? А в городе, стране? Как остаться услышанным, даже если ты в меньшинстве? И мирно приходить к общему удовлетворяющему всех решению.

Ладно, если бы я нецензурно выражалась, оскорбляла кого-то в этом самом чате или надоедала неуместной рекламой. Но нет, как вы понимаете, с коммуникациями у меня все в порядке.

Просто я не поддержала идею об установке шлагбаума, как и другие жители моего подъезда, которому такое нововведение мало того, что никак не нужно, но еще и навредит в силу особенностей строения дома и прилегающей инфраструктуры. Кроме того, я против любых ограничений и за наличие сквозного проезда где бы то ни было. Мы все-таки живем в большом городе, а за уединением – пожалуйте в деревню.

Отказавшись оплачивать установку шлагбаума, я все же считала, что имею право на пульт от него, за отдельную плату, конечно, если заграждение все-таки установят. Придомовая территория – общая для всех жителей дома, рассуждала я, и пользоваться ею имеют право в любом случае все.

Однако соседи с этим оказались не согласны, а разобраться в правовом поле пока не получается. Выяснить четко права обеих сторон без привлечения юристов я не смогла.

Люди знающие утверждают, что в случае принятия положительного решения 51% голосов все остальные обязаны подчиниться. То есть оплатить работы, даже если они мне кажутся излишними, я должна. Но опять же, можно ли это как-то истребовать по закону, непонятно.

Удаление же из WhatsApp-чата вообще не регулируется, как вы понимаете, ни одним нормативно-правовым актом. Нет еще таких законов, хотя, возможно, пора бы об этом подумать, так как мессенджеры прочно вошли в нашу жизнь и часто являются источником важной и нужной информации.

Помимо ущемленного самолюбия меня беспокоило именно то, как же теперь узнавать обо всех новостях, будь то отключение воды, авария или целевой сбор. Уговаривать вернуть меня обратно в группу не стала, лишь убедительно попросила одного из админов – представителя КСК – дублировать подобные сообщения в чат подъезда либо мне лично.

Поделившись этой ситуацией в соцсети, я получила множество комментариев. Как оказалось, подобная «расправа» с инакомыслием не редкость в коммунальном мире. И люди делились своим опытом.

Особенно мне понравилась история, когда такие же удаленные из чата «удалили» сам шлагбаум, потому что его установка была незаконной. «Соседи в шоке. Шлагбаум снесли. Теперь нас, юридически грамотных, зовут в чат по решению других, более насущных проблем. А мы не идем!» – с иронией написала автор.

Может, и мне последовать ее примеру?