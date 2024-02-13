С горящими лесами

Как отметил вице-спикер Мажилиса Альберт Рау, потеря одного дерева – уже трагедия, а только за последние 5 лет зарегистрировано более 3 000 случаев лесных пожаров общей площадью 610 тыс. га леса.

– Динамика впечатляет. Но сог­ласитесь, для страны, у которой лесистость 5%, потеря каждого дерева – это маленькая трагедия. А большая трагедия – это пожар в государственном лесном природном резервате «Семей орманы» в июне прошлого года, который уничтожил 60 тысяч гектаров леса, и при его устранении погибли 15 человек, – сказал мажилисмен.

Он напомнил слова Главы государства на заседании оперативного штаба области Абай о том, что в этой сфере накопилось очень много нерешенных проблем. Прежде всего необходимо работать над предот­вращением таких масштабных бедствий. Но самое главное – надо что-то делать с профессиональной халат­ностью и абсолютным равнодушием к судьбам людей, считает Альберт Рау.

Как отметил депутат Едил Жанбыршин, согласно Комплексному плану первоочередных мер в сфере гражданской защиты на

2023–2027 годы, для материально-технического обеспечения всех лесных хозяйств республики необходимо 68 млрд тенге. После двух крупных пожаров, произошедших в последние два года, сумма нанесенного ущерба составляет 182 млрд тенге, при этом уничтожено более 100 тыс. га леса. На лесовосстановительные мероприятия по расчетам потребуется 150,9 млрд тенге и еще порядка 20 лет, которые необходимы для восстановления лесов.

– Как говорится, скупой платит дважды. Не лучше ли сейчас вложить нужную сумму и привести всю материально-техническую базу в порядок, чем потом платить вдвое, а то и втрое больше? И это будет правильный государственный подход, – считает депутат.

Не оправдывает себя, отметил он, и работа Комитета лесного хозяйства по осуществлению государственного контроля за соблюдением лесного законодательства. За пос­ледние два года при запланированных более чем 80 проверок на объектах природоохранных учреждений проведена только одна проверка управлением природных ресурсов акимата Костанайской области. Иными словами, комитет не владеет реальной обстановкой и проблемными вопросами в регио­нах республики.

– Руководством комитета при составлении планов комплексных проверок не учитываются актуальные и значимые вопросы, что свидетельствует о слабом владении ситуацией в данной сфере, – отметил Едил Жанбыршин.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Казахстане отсутствует государственный стратегический документ, включающий в себя вопросы развития и сохранения лесного хозяйства. Нормами Лесного кодекса предусматривается компетенция Правительства РК по разработке основных направлений лесной политики. Однако с момента принятия данной нормы она до сих пор не реализована. Государственная лесная политика в виде стратегического документа на длительную перспективу не разработана и не утверждена. Таким образом, в стране отсутствует единое видение по развитию лесного хозяйства. В связи с чем лесное хозяйство развивается хаотично и зависит от позиции часто меняющегося руководства как министерства, так Комитета лесного хозяйства и животного мира.

По теме правчаса депутатам док­ладывали министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков. Однако цитировать чиновников надобности нет – все, что ими было сказано, было использовано против них депутатами.

Так, депутат Ерболат Сатыбалдин, выслушав неоднократно звучавшую информацию о причинах и следствиях лесных пожаров в том же Семее, попросил прямо ответить: только ли природные явления – причина пожаров в лесу или же ими маскируют коррупционные схемы в вырубке леса с последующей продажей?

Рассказ представителей уполномоченных органов о том, что лесничим подняли зарплату в два раза и это исключает коррупцию, депутата не удовлетворил. В конце концов, ни для кого не секрет, что за продажей леса стоят отнюдь не лесничие, а гораздо более влиятельные и могущественные чиновники и структуры по той простой причине, что деньги на кону стоят серьезные. А лесничие при пожарах только гибнут, не имея, как показал пожар в «Семей орманы», ни соответствующего обмундирования, ни спасательной техники.

В ходе следствия проверялись эти факты, сказал начальник службы досудебного расследования Генеральной прокуратуры Даулет Акылбеков.

– В ходе расследования уголовного дела нами были подняты также все уголовные дела по факту краж, незаконной вырубки леса, были допрошены местные жители, сотрудники всего «Семей орманы». Было выявлено порядка 20 фактов незаконной вырубки леса и реализации. ДП поручено провести расследование. В данное время в МВД следствие продолжается, – отметил Даулет Акылбеков.

Точку в диспуте поставил вице-спикер Альберт Рау.

– Есть один способ прекратить лесные пожары: нужно посмотреть опыт других стран. В России, например, торговля древесиной идет исключительно через биржу, – сказал депутат.

Радужные картины, как выразилась депутат Ажар Сагандыкова, двух министерств по ситуации с лесными пожарами ее не впечатлили. По ее мнению, ситуация такова, что традиционно Министерство по чрезвычайным ситуациям в случае каких-то проблемных вопросов переводит стрелки на Министерство экологии – и наоборот. В редких случаях виноватыми могут оказаться акиматы. Все это указывает на несогласованность действий и отсутствие выработки четкой политики по этому вопросу.

На правчас был приглашен независимый эксперт Кирилл Павлов, который представил депутатам и членам Кабмина свою картину. Предваряя свое выступление, Кирилл Павлов попросил вывести на экран 3D-карты лесов Казах­стана. Для лучшего понимания он и его коллеги составили карты по каждому региону отдельно, в масштабе и пропорциях относительно занимаемой площади и высоты леса. В дальнейшем это поможет наглядно видеть динамику изменений площади лесов.

– Запомните эти леса такими, пока они есть, особенно леса Восточного Казахстана, ведь у нас есть все основания полагать, что именно там будет следующий лесной пожар, – сказал он.

Кирилл Павлов прямо заявил, что коррупция в управлении лесного хозяйства достигла таких невероятных масштабов, что стала предсказуема. Сетевое издание «Фонд-бюро расследования коррупции» незадолго до пожара в «Ертіс орманы» публиковало информацию об удивительных родственных связях в его руководстве: супруга гендиректора – депутат районного маслихата, мать – бухгалтер-кассир, зятья работают в прокуратуре, одна сестра работает в суде, другая же – помощник лесника, один брат – егерь, другой имеет 8 судимостей за кражу леса.

– Конечно же, перед тем как туда наведались силовые структуры, в резервате едва не сгорел лес, притом странным образом оказалась отключена система обнаружения пожаров. Коррупционные схемы были выявлены и в «Семей орманы», где сгорело свыше 60 тысяч гектаров леса, и эти схемы привели тогда Антикор в Министерство экологии и природных ресурсов. Кстати, пожар в «Семей орманы» выявил еще одну интересную деталь – национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», отвечающая за мониторинг и обнаружение пожаров, продает регионам и ведомствам данные, которые лежат в бесплатном доступе. Прикрываясь умными терминами «расшифровка снимков и привязка к местности», они или продают бесплатные данные NASA и других систем, или перепродают снимки Maxar, Airbus, Planet и других систем втридорога, хотя минис­терства и регионы сами могут это делать. В чем их миссия – непонятно. Финансирование из бюджета получают, регионам данные продают, а вовремя обнаружить пожары за последние три года не могут, – рассказал Кирилл Павлов.

Он рассказал также о том, что когда был пожар в «Семей орманы», МЧС, опираясь на данные структуры «Қазақстан Ғарыш Сапары», озвучил данные о площади пожара в две тысячи гектаров, когда горело уже свыше 50 тысяч, и это было понятно без многомиллионных бюджетов. Самое страшное, что в итоге гибнут люди.

– Почему я прошу вас запомнить, как выглядят леса ВКО, и говорю о высокой вероятности лесного пожара на востоке? Дело в том, что Комитет лесного хозяйства в самом начале января выложил на обсуждение на портале «Открытые НПА» проект приказа, в котором сказано: запретить вырубку пихтовых насаждений, кроме… вырубки гари. С учетом всех приведенных ранее коррупционных схем данный НПА вызывает определенные опасения как у местного населения региона, так и у экспертного сообщества. Если Минэкологии так сильно хочется расчистить гарь, то надо посмотреть на леса Аулиеколя. В Костанайской области сгорело около 48 тысяч гектаров леса, однако, по официальному ответу местных исполнительных органов, на 1 июля 2023 года было расчищено всего лишь 1 200 гектаров, что составляет около 2,5% от выгоревшей территории. Такая ситуация сложилась из-за рыночных изменений, в частности, из-за потери рынков Центральной Азии. В итоге малый бизнес, который взялся за расчистку гари, не может реализовать лес по выгодной цене и вынужден отказываться от работы. Как, а самое главное – когда, Минэкологии и акимат области собрались восстанавливать лес – непонятно, – сказал Кирилл Павлов.

Учитывая все вышеизложенное, эксперт рекомендует отказаться от практики подобного рода приказов, а любые работы по ликвидации последствий лесных пожаров одоб­рять только комиссионно, с участием депутатов и общественности.

– Необходимо системно пересмотреть структуру и механизмы управления лесным хозяйством. Продавать бесплатные спутниковые данные – это, наверное, выгодно и кому-то хорошо, но когда от этого есть хоть какой-то толк. Поэтому необходимо внедрять методику прогнозирования пожаров и оценки рисковых зон, прописать ответственность МЧС и национального оператора данных за несвое­временное обнаружение очагов возгорания. И самое главное – неустанно работать над снижением коррупционных рисков в этой отрасли, – сказал эксперт.