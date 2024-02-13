С горящими лесами
5
Лаура Тусупбекова
Послушайте, если лес «зажигают» – значит, это кому-нибудь нужно?.. А погодные условия – жара и молния, а также плохо работающая система оповещения о пожаре в лесу – лишь «помощники» для нечистых на руку чиновников сферы, обогащающихся от продажи леса. Таков лейтмотив прошедшего в Мажилисе правительственного часа. А еще на заседании независимым экспертом прямо было заявлено: еще немного – и леса исчезнут с карты нашей страны из-за банальной оголтелой коррупции, проевшей систему управления лесным хозяйством страны.