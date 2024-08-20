Почти 80 сёл исчезли с карты Казахстана за год

По данным Бюро нацстатистики, на 1 июля насчитывалось 6 208 сел. Это на 78 меньше, чем годом ранее, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают в Первом кредитном бюро, сокращение числа сел – стабильный процесс, и в последнее время он ускоряется. Нынешнее снижение оказалось самым сильным за последние 4 года. Судя по всему, негативная динамика будет сохраняться и впредь.

«Более половины сельских населенных пунктов Казахстана имеют население менее 500 человек, в связи с чем их потенциал развития оценивается как низкий. 50 из 78 упраздненных сел поровну делят между собой Туркестанская и Костанайская области. Остальные 28 относятся к Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Карагандинской областям», – говорится в отчете.

На 1 июля в селах проживало 37,3% населения страны. За год упомянутая доля сократилась на 0,8 п.п.

Важно, что речь идет не о календарных годах, а о периодах с 1 июля по 1 июля продолжительностью 12 месяцев, уточнили эксперты.