С казахского на русский и обратно

Весной соберется Национальный курултай, чтобы прочертить контур общеказахстанских ценностей. Президент Касым-Жомарт Токаев уже высказал свое видение в январском интервью газете «Egemen Qazaqstan».

«Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, думать над тем, что нас объединяет, а не разъ­единяет, – отметил Глава государства. – Во главу угла нужно поставить общенациональные ценности. Я неоднократно о них говорил, но повторю вновь. Единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, взаимная поддержка, предприимчивость, инициативность, честность, скромность, бережливость – это набор ценностей и качеств настоящих граждан и патрио­тов».

Член Ассамблеи народа Казахстана, глава совета аксакалов при Восточно-Казахстанском областном Доме дружбы Геннадий Пуссеп на «все сто» солидарен со словами Президента о важности того, что объединяет. И приводит в пример родной край, историю и культуру которого невозможно представить без казахов, русских, украинцев, немцев, корейцев, чеченцев и других этносов.

– Недавно вышел 30-томник современных восточно-казахстанских авторов, – рассказывает общественник. – Это десятки имен: Борис Щербаков, Алдияр Аубакиров, Михаил Немцев, Серик Габдуллин, Климент Первушин, Ержан Жумабеков и многие другие. Один том составлен из пуб­лицистики и художественных произведений тех, кто только начинает свой путь в литературе. У каждого свой стиль, свое видение мира, свои главные темы. И в этом роскошь нашей литературной жизни, ее богатство!

В регионе издаются журналы «Ақ Ертіс» на государственном языке и «Алтай Изумрудный» на русском. Практически в каждом номере, по словам Геннадия Пуссепа, есть переводы казахских авторов на русский язык и наоборот. Благодаря филологам местного университета на казахский язык переведено практичес­ки все творчество восточно-казахстанского писателя, белоэмигранта Георгия Гребенщикова. В основе самобытности его произведений как раз лежит история Рудного Алтая, глубокое знание жизни казахов и русских.

– В нашей области в Уланском районе проходят Габдуллинские чтения – в память о поэте Серике Габдуллине, – говорит Геннадий Пуссеп. – В Катон-Карагайском районе – Бокеевские – по творчеству Оралхана Бокея, в Шемонаихинском – Гребенщиковские и Ивановские, в Риддере – Немцевские и Первушинские, в районе Алтай до международного масштаба вырос творческий фестиваль «Золотой Тургусун». Это же не мероприя­тия для галочки, они отражают наше общее культурное пространство. Невозможно представить, что мы могли бы проводить такие праздники, не имея взаимопонимания и взаимного уважения.

Показательным примером глава совета аксакалов назвал творчество писателя-краеведа Бориса Щербакова – члена Союза писателей Казахстана, автора книги «Жидебайдың жұлдызды даласы» – «Звездная степь Жидебая» и писателя-краеведа, историка Алдия­ра Аубакирова – члена Союза писателей России, автора ряда документальных исследований о судьбах репрессированных и депортированных в Восточном Казахстане. Его последняя книга «Дело №...» стала победителем в 2023 году на международном фестивале «Книжная Сибирь» в номинации «Лучшая краеведческая книга».

– Герои в книгах обоих литераторов – обычные люди, – заключает Геннадий Николаевич. – Но их судьбы – это отражение простой человеческой дружбы, взаимопомощи, сплоченности. В книге Аубакирова упоминается немецкая семья, где росли свои восемь детей и девятая приемная девочка-казашка. И тут же рядом пример, когда в казахской многодетной семье воспитали русского мальчика-сироту. Именно такие отношения всегда помогали пережить самые тяжелые времена.