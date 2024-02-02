С казахского на русский и обратно Свежий выпуск 2 февраля 2024 г. 4:40 0 Галина Вологодская Взаимодействие культур является «фишкой» Восточного Казахстана. фото автора Весной соберется Национальный курултай, чтобы прочертить контур общеказахстанских ценностей. Президент Касым-Жомарт Токаев уже высказал свое видение в январском интервью газете «Egemen Qazaqstan». «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, думать над тем, что нас объединяет, а не разъединяет, – отметил Глава государства. – Во главу угла нужно поставить общенациональные ценности. Я неоднократно о них говорил, но повторю вновь. Единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, взаимная поддержка, предприимчивость, инициативность, честность, скромность, бережливость – это набор ценностей и качеств настоящих граждан и патриотов». Член Ассамблеи народа Казахстана, глава совета аксакалов при Восточно-Казахстанском областном Доме дружбы Геннадий Пуссеп на «все сто» солидарен со словами Президента о важности того, что объединяет. И приводит в пример родной край, историю и культуру которого невозможно представить без казахов, русских, украинцев, немцев, корейцев, чеченцев и других этносов. – Недавно вышел 30-томник современных восточно-казахстанских авторов, – рассказывает общественник. – Это десятки имен: Борис Щербаков, Алдияр Аубакиров, Михаил Немцев, Серик Габдуллин, Климент Первушин, Ержан Жумабеков и многие другие. Один том составлен из публицистики и художественных произведений тех, кто только начинает свой путь в литературе. У каждого свой стиль, свое видение мира, свои главные темы. И в этом роскошь нашей литературной жизни, ее богатство! В регионе издаются журналы «Ақ Ертіс» на государственном языке и «Алтай Изумрудный» на русском. Практически в каждом номере, по словам Геннадия Пуссепа, есть переводы казахских авторов на русский язык и наоборот. Благодаря филологам местного университета на казахский язык переведено практически все творчество восточно-казахстанского писателя, белоэмигранта Георгия Гребенщикова. В основе самобытности его произведений как раз лежит история Рудного Алтая, глубокое знание жизни казахов и русских. – В нашей области в Уланском районе проходят Габдуллинские чтения – в память о поэте Серике Габдуллине, – говорит Геннадий Пуссеп. – В Катон-Карагайском районе – Бокеевские – по творчеству Оралхана Бокея, в Шемонаихинском – Гребенщиковские и Ивановские, в Риддере – Немцевские и Первушинские, в районе Алтай до международного масштаба вырос творческий фестиваль «Золотой Тургусун». Это же не мероприятия для галочки, они отражают наше общее культурное пространство. Невозможно представить, что мы могли бы проводить такие праздники, не имея взаимопонимания и взаимного уважения. Показательным примером глава совета аксакалов назвал творчество писателя-краеведа Бориса Щербакова – члена Союза писателей Казахстана, автора книги «Жидебайдың жұлдызды даласы» – «Звездная степь Жидебая» и писателя-краеведа, историка Алдияра Аубакирова – члена Союза писателей России, автора ряда документальных исследований о судьбах репрессированных и депортированных в Восточном Казахстане. Его последняя книга «Дело №...» стала победителем в 2023 году на международном фестивале «Книжная Сибирь» в номинации «Лучшая краеведческая книга». – Герои в книгах обоих литераторов – обычные люди, – заключает Геннадий Николаевич. – Но их судьбы – это отражение простой человеческой дружбы, взаимопомощи, сплоченности. В книге Аубакирова упоминается немецкая семья, где росли свои восемь детей и девятая приемная девочка-казашка. И тут же рядом пример, когда в казахской многодетной семье воспитали русского мальчика-сироту. Именно такие отношения всегда помогали пережить самые тяжелые времена. #президент #мнение #интервью #Национальный курултай #Egemen Qazaqstan