С любовью навсегда!

Если столь широкий размах мероприятий, посвященных Дню города, станет традицией, то день рождения Алматы в скором времени будет способен затмить такие события, как карнавалы в Рио-де-Жанейро, Венеции, Марди Гра. А Казахстан благодаря этому сможет стать новой туристической Меккой, ведь когда торжества приносят радость нам самим, то и приезжающие гости получают не сувенирное удовольствие, а естественным образом погружаются в праздничную атмосферу. И если нам удастся приобщить мировое сообщество к нашей отечественной той-культуре, то сомнения по этому поводу исчезают, словно снежинки в горячих ладонях.

Одни фестивали, посвященные Дню города, устанешь перечислять. Это и международный этнофестиваль «Ұлы дала – көшпенділер әлемі!», и фестиваль этнической музыки Ethnotronica Almaty, и Kitap Fest Almaty. Чем ближе к третьему воскресенью месяца, тем праздничная программа становилась насыщеннее и охватывала географию всего мегаполиса.

Два вечера подряд на площади перед Дворцом Республики под открытым небом гремел уже давно полюбившийся алматинцам Фес­тиваль оркестров, даря гостям праздника выступления ведущих солистов Казахского национального театра оперы и балета им. Абая под аккомпанемент именитых оркестровых коллективов.

С пятницы одновременно в восьми районах города и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы проходил фестиваль «Туған күніңмен, Алматым!». Его программа была разделена на различные зоны: выступление живых команд, концерт молодых артистов, ярмарку ремесленников, выставку современного искусства, кинопоказы в кафе «Кино», арт-объекты от местных художников и дизайнеров, а также мастер-классы.

На площади Абая проходил II Международный конкурс исполнителей «Алматым жүрегімде». А в Парке Первого Президента тысячи посетителей собрал Apple Fest, сам ставший гигантским яблочным парком со своим базаром, ярмаркой городских ресторанов, спортивными и концерт­ными программами. На площади «Астана» состоялся музыкальный фестиваль «Сағындым Алматымды». И уже вечером 17 сентября на площади Абая радовал алматинцев и гостей мегаполиса музыкальный фестиваль «Алматы жұлдыздары».

– Такое впечатление, что мы сюда приехали исключительно «фестивалить», – рассказывает гость Алматы Максим Логунов. – Мы с семьей где уже только не были – и на концертах, и на выс­тавках; там – ярмарки, в другом месте все поют и танцуют; у цирка на площади – настоящее представление, причем практически везде и все абсолютно бесплатно. Даже не знаю, с чем сравнить. По насыщенности праздничных мероприятий даже Москва с ее помпезностью в проведении всякого рода праздничной активности «отдыхает». Да, безусловно, Алматы еще не Рио-де-Жанейро, но на пути к этому точно. У моей жены список мероприятий со 2 сентября по 30-е включительно. И не везде мы успеваем побывать. Что касается минусов, то огорчает, что практически на всех мероприятиях напитки и перекусы обычно в разы дороже. Но мы уже адаптировались – берем с собой, хотя детям трудно отказать в какой-нибудь сладости с прилавка. Понимаем, для кого-то это бизнес. Хотя на одном из мероприятий нас пригласили в юрту и накормили до отвала совершенно бесплатно.

Для самих алматинцев торжества к Дню города – наверное, единственный случай, когда они совершенно не возмущались ни перекрытию на время концертов улиц и площадей, ни пробкам, в которых терпеливо, с открытыми окнами, чтобы наполнить салон своего авто музыкой праздника, двигались в плотном трафике, пропуская на переходах пешеходов, велосипедистов и даже не любимых всеми самокатчиков.