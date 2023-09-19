С любовью навсегда! Статьи 19 сентября 2023 г. 1:30 210 Сергей Наговицын День города жители и гости Алматы отмечали две недели и один день. фото Юрия Беккера Если столь широкий размах мероприятий, посвященных Дню города, станет традицией, то день рождения Алматы в скором времени будет способен затмить такие события, как карнавалы в Рио-де-Жанейро, Венеции, Марди Гра. А Казахстан благодаря этому сможет стать новой туристической Меккой, ведь когда торжества приносят радость нам самим, то и приезжающие гости получают не сувенирное удовольствие, а естественным образом погружаются в праздничную атмосферу. И если нам удастся приобщить мировое сообщество к нашей отечественной той-культуре, то сомнения по этому поводу исчезают, словно снежинки в горячих ладонях. Одни фестивали, посвященные Дню города, устанешь перечислять. Это и международный этнофестиваль «Ұлы дала – көшпенділер әлемі!», и фестиваль этнической музыки Ethnotronica Almaty, и Kitap Fest Almaty. Чем ближе к третьему воскресенью месяца, тем праздничная программа становилась насыщеннее и охватывала географию всего мегаполиса. Два вечера подряд на площади перед Дворцом Республики под открытым небом гремел уже давно полюбившийся алматинцам Фестиваль оркестров, даря гостям праздника выступления ведущих солистов Казахского национального театра оперы и балета им. Абая под аккомпанемент именитых оркестровых коллективов. С пятницы одновременно в восьми районах города и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы проходил фестиваль «Туған күніңмен, Алматым!». Его программа была разделена на различные зоны: выступление живых команд, концерт молодых артистов, ярмарку ремесленников, выставку современного искусства, кинопоказы в кафе «Кино», арт-объекты от местных художников и дизайнеров, а также мастер-классы. На площади Абая проходил II Международный конкурс исполнителей «Алматым жүрегімде». А в Парке Первого Президента тысячи посетителей собрал Apple Fest, сам ставший гигантским яблочным парком со своим базаром, ярмаркой городских ресторанов, спортивными и концертными программами. На площади «Астана» состоялся музыкальный фестиваль «Сағындым Алматымды». И уже вечером 17 сентября на площади Абая радовал алматинцев и гостей мегаполиса музыкальный фестиваль «Алматы жұлдыздары». – Такое впечатление, что мы сюда приехали исключительно «фестивалить», – рассказывает гость Алматы Максим Логунов. – Мы с семьей где уже только не были – и на концертах, и на выставках; там – ярмарки, в другом месте все поют и танцуют; у цирка на площади – настоящее представление, причем практически везде и все абсолютно бесплатно. Даже не знаю, с чем сравнить. По насыщенности праздничных мероприятий даже Москва с ее помпезностью в проведении всякого рода праздничной активности «отдыхает». Да, безусловно, Алматы еще не Рио-де-Жанейро, но на пути к этому точно. У моей жены список мероприятий со 2 сентября по 30-е включительно. И не везде мы успеваем побывать. Что касается минусов, то огорчает, что практически на всех мероприятиях напитки и перекусы обычно в разы дороже. Но мы уже адаптировались – берем с собой, хотя детям трудно отказать в какой-нибудь сладости с прилавка. Понимаем, для кого-то это бизнес. Хотя на одном из мероприятий нас пригласили в юрту и накормили до отвала совершенно бесплатно. Для самих алматинцев торжества к Дню города – наверное, единственный случай, когда они совершенно не возмущались ни перекрытию на время концертов улиц и площадей, ни пробкам, в которых терпеливо, с открытыми окнами, чтобы наполнить салон своего авто музыкой праздника, двигались в плотном трафике, пропуская на переходах пешеходов, велосипедистов и даже не любимых всеми самокатчиков. Пред. След. Пред. След. #Алматы #мероприятия #празднования #День города