По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу, выявлено 56 очагов инфекции, неблагополучными регио­нами являются Аксуский, Алакольский, Ескельдинский и Каратальский районы.

Основной причиной заражения бруцеллезом остается употребление в пищу молочных и мясных продуктов больного животного, которые не прошли достаточной термической обработки. В этой связи специалисты призывают население не приобретать подобные продукты без ветеринарного сертификата и обязательно проводить качественную термообработку мяса и молока, вовремя практиковать осмотр скота, а также использовать средства индивидуальной защиты при уходе за больными животными.

Кроме того, в департаменте отметили, что пока в области не зафиксировано ни одного случая заражения сибирской язвой – ни среди людей, ни среди сельскохозяйственных животных. В целом в регионе на учете находится 97 стационарно неблагополучных точек по этому смертельно опасному заболеванию. Согласно годовому плану профилактических мероприятий, уровень обеспеченнос­ти вакциной против данной инфекции составляет 100%.