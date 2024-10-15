С начала года в Казахстане ввели 12,4 млн квадратных метра жилья

За 9 месяцев 2024 года темп строительных работ ускорился до 10,1%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Высокие показатели роста обеспечены благодаря реализации четырех масштабных инициатив главы государства по жилищному строительству, строительству транспортной и социальной инфраструктуры, а также модернизации инженерных сетей.

Как отметил на заседании правительства заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров, положительная динамика зафиксирована в 18 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, а также в Жетісу и Абай.

В январе-сентябре текущего года введено 12,4 млн квадратных метра жилья, что на 6,2% больше соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели наблюдаются в городе Шымкенте, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях.