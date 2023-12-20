С новосельем!

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Флора Левина

В преддверии Дня Независимости жители области Абай получили ключи от новых домов. Новоселами стали 40 семей из села Акжар Урджарского района.

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В последние годы в райо­не активно ведется жилищное строительство: здесь в 2020–2022 годах построено 136 квартир, которые в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» переданы очередникам. В 2023-м в селе Маканчи введено в эксплуатацию шесть двухквартирных домов, в селе Науалы – два двухквартирных дома, в селе Акжар – 20 двухквартирных жилых домов.

Свое жилье накануне праздника обрели и 26 многодетных семей из областного центра. По информации пресс-службы акима Семея, жилье является арендным, без права выкупа. Общая площадь каждого дома 80–90 кв. м, они оборудованы печным отоплением. Имеются приусадебные участки.

По словам руководителя компании-застройщика Айдына Бухарова, все довольны результатом. Было вложено много сил. Заказчик в лице акима­та города Семея предъявил строгие требования к качеству готового жилья, проверял ход работ по два раза в неделю.

#село #жилье #квартиры #новоселы #Акжар #ключи #День независимости

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