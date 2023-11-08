С новой школой – в новую жизнь

О проблемах со школьным образованием в этом селе неоднократно писала в социальных сетях учительница Зура Жусупбаева. И вот за восемь месяцев в ауле возвели новую школу. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке компании Eurasian Resources Group.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на острую проблему современного образования – это разрыв в качестве обучения между городскими и сельскими школами, что связано с нехваткой квалифицированных сельских педагогов. Кроме того, наблюдается острый дефицит современных комфортных школ, оснащенных оборудованием последнего поколения, которое является необходимым инструментом для получения качественных знаний и профессиональных компетенций.

По поручению Президента в стране реализуется проект «Комфортная школа», в рамках которого во всех регионах Казахстана, в том числе и в сельской местности, планируется построить более сотни образовательных учреждений, отвечающих высоким стандартам.

В своем выступлении на Респуб­ликанском съезде педагогов, который прошел 5 октября текущего года, Глава государства подчеркнул ту особую консолидирующую роль, которую играет школа в жизни села: «Не зря говорят: «Село живет, пока есть школа». Школа исполняет целый ряд социальных функций. Здесь проходят общественные собрания, культурные мероприя­тия, спортивные состязания. Иными словами, сельская школа служит делу объединения местных жителей».

Характерной чертой современного образовательного процесса является возросшая ответственность предпринимателей. Президент неоднократно указывал на то, что социально-ориен­тированный бизнес должен принимать непосредственное участие во всех сферах жизни общества, в реализации важнейших государственных проектов. В рамках государственно-частного партнерства достигнуты соглашения с представителями бизнеса о модернизации существующих и строительстве новых сельских школ.

Поддержав призыв Президента, компания Eurasian Resources Group, являющаяся одним из ведущих лидеров в сфере добычи и переработки природных ресурсов и реализующая крупные производственные проекты, выделила на строительство двух новых школ в Павлодарской области около 2 млрд тенге. Одна из них с началом второй четверти учебного года открыла свои двери в селе Каражар.

Прежняя школа-девятилетка постройки 1958 года, рассчитанная на сто человек, уже не отвечала современным требованиям, ее оснащение не позволяло ученикам качественно овладевать необходимыми знаниями и умениями.

Новая школа, возведенная на средства компании Eurasian Resources Group, оборудована новейшими компьютерами. Следуя распоряжениям Президента о необходимости сокращения разрыва качества обучения между городскими и сельскими школами, инвесторы оснастили учебное заведение STEM-лабораторией.

STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics – со­временный комплексный подход, основанный на совмещении естественно-научного, технического, инженерного и математического компонентов образовательного процесса для выработки у учащихся базовых профессиональных компетенций.

Классическими занятиями в STEM-лабораториях по всему миру являются робототехника, программирование, инженерное дело и биотехнология. Для того чтобы юные техники начали свое увлекательное путешествие в мир науки, компания Eurasian Resources Group закупила для лаборатории цифровые микроскопы, а также необходимую аппаратуру и материалы для занятий по робототехнике. Инвестиции в строительство и оснащения школы составили 932,4 млн тенге.

Особое внимание при строительстве школы было уделено вопросам ее безопасности.

В своем выступлении на Респуб­ликанском съезде педагогов Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что школа должна стать для детей самым безопасным местом, и дал прямое поручение оснастить все образовательные учреждения системами видеонаблюдения и сигнализацией.

Во исполнение этого поручения Каражарская общеобразовательная школа была оборудована новейшей системой кибербезопасности и видеонаблюдения. Возможность попасть в нее отрегулирована внутренним контролем.

Церемония торжественного открытия школы стала большим праздником для жителей Каражара, еще раз подчеркнув то особое значение, какое играют на селе образовательные учреждения. Выступив перед собравшимися, министр просвещения РК Гани Бейсембаев особо отметил участие социально ответственного бизнеса в осуществлении важнейших государственных решений.

Каражарцы, не скрывая своих чувств, поблагодарили компанию ERG и выразили уверенность в том, что новая школа не просто позволит их детям получить качественное образование, но и станет культурным центром всего села. Об этом говорил в своем выступлении и председатель совета директоров компании Александр Машкевич.

– Мы убеждены, что образование – ключ к развитию и процветанию общества. А эти школы – наша вера в потенциал каждого ребенка. Надеемся, что они станут местом, где будут расти лидеры и новаторы, готовые изменить и страну, и мир к лучшему, – сказал Александр Машкевич.

Генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов напомнил участникам церемонии открытия школы слова великого «учителя нации» Ахмета Байтурсынулы: «Образование – это инструмент. Образованный человек может сделать все что угодно, пользуясь этим правильно». Тем самым он не только дал напутствие школьникам, входящим в возведенный для них храм науки и знаний, но и подчерк­нул ту роль, которую играют образовательные учреж­дения в формировании мировоззрения, взглядов и прак­тических умений подрастающего поколения.

Много теплых слов сказали в адрес компании ERG каражарцы. На своей страничке в социальной сети Facebook уже знакомая вам Зура Жусупбаева написала: «Наша новая школа прекрасна. Пусть она будет не единственной в районе, в области, а просто одной из первых. Пусть в каждом ауле у детей будет возможность учиться в школе, оснащенной по последнему слову техники».

Искренние слова простой учительницы удивительно точно совпали с будущими проектами компании Eurasian Resources Group. Так, до конца ноября в селе Сычевка Павлодарской области откроется еще одна школа, строительство которой профинансировала компания.

А в следующем году свои двери распахнет школа в городе Рудном Костанайской области, готовая принять 1 200 учеников.

Необходимо отметить, что вместе со строительством каражарской общеобразовательной школы компания ERG профинансировала проведение в село оптико-волоконной связи, позволяющей аулчанам беспрепятственно пользоваться высокоскоростным Интернетом. Проведение ОВС в Каражар является реализацией поставленной Президентом задачи по ускорению темпов цифровизации казахстанского образования, в рамках которой к 2027 году все школы республики должны быть обеспечены широкополос­ным Интернетом.

Деятельность компании ERG является примером социальной ответственности бизнеса и вносит весомый вклад в осуществление поставленных Главой государства задач в сфере образования.