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С песней к победе
Марина ПАРХОМЕНКО, фото Игоря БУРГАНДИНОВА
Победу этой семьи зрители ЦКЗ «Казахстан» поддержали бурными овациями. За более чем 60-летнюю совместную жизнь Орын-ата и Кундыз-апа с любовью вырастили 12 детей, 43 внуков и 41 правнука.
Про таких, как глава семейства Орын-ата, можно слагать стихи и снимать фильмы. Судите сами. Еще в 50-е годы он окончил музыкальное училище, получил звание заслуженного работника культуры, основал знаменитый ансамбль «Маңғыстау маржандары». Награжден орденом «Құрмет», почетный гражданин Мангистауской области, имеет почетное звание «Аға домбырашы». В 77 лет поступил в институт и получил дип­лом! Сейчас аксакалу 83 года, но до сих пор он активно работает – возглавляет народный оркестр поселка Жетыбай.
Пример с отца и матери берут дети и внуки. Они, по словам младшей дочери Кенжеш, трудятся в сфере культуры, педагогики. Среди них есть медики, строители, нефтяники, финансисты.
И все они – артисты от Бога. В этом пришлось убедиться сразу же по окончании торжества: под сводами дворца звучали в их исполнении всеми любимые казахские песни.
Девиз Кулсариевых – «Моя семья – мое богатство». И глава семейства считает, что секрет счастливой семьи заключается в том, чтобы всю жизнь рука об руку идти вместе в согласии и любви.
– Спасибо Президенту Нурсултану­ Назарбаеву за то, что он уделяет столько внимания семьям, – говорит Орын-ата. – Пусть в нашем государстве всегда будет мир, пусть казахстанцы трудятся с полной отдачей на благо родной земли.
После этих слов дружная семья Кулсариевых с песней двинулась к подаренному микроавтобусу казах­станского производства «Ивеко». Говорят, водить его будет Орын-ата, чему нисколько не удивляешься.
Счастья вам, Кулсариевы!

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