С почетом на Родину

Серебряного призера Чемпионата мира по самбо гвардейца Еламана Койшыбаева встретили на Родине

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Казахстанского самбиста Еламана Койшыбаева торжественно встретили в Актобе. Родные, болельщики и журналисты с размахом встретили спортсмена в аэропорту города.

Накануне столица Армении принимала у себя главный турнир календаря Международной федерации самбо: с 10 по 12 ноября в Ереване проходил Чемпионат мира по самбо.

Там казахстанский военнослужащий завоевал серебряную медаль по самбо в весовой категории до 88 кг.

– Спортом я занимаюсь с детства. В данный момент прохожу воинскую службу по контракту и параллельно готовлюсь к спортивным соревнованиям. Считаю, что каждый гражданин – защитник своей Родины, должен быть физически подготовленным. Командование Национальной гвардии постоянно оказывает мне поддержку и создает условия для занятий спортом, – говорит рядовой Еламан Койшыбаев.

Стоит отметить, что по итогам двухдневных соревнований наша сборная с одной золотой, двумя серебряными и пятью бронзовыми медалями заняла третье место в общекомандном зачете.