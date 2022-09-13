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С призывом к миру
Адина Нурберген

Участники VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий намерены обсудить вопросы, касающиеся духовного и социального развития человечества, глобальной безопасности и продвижения мирного диалога для разрешения конфликтов.

Как будет развиваться мир с духовной точки зрения после пандемии коронавируса? Об этом, в том числе, пойдет речь на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана. Как ожидается, на форум прибудут 108 делегаций из 50 стран мира. В числе участников – представители ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также политические и общественные деятели, представители международных организаций, ученые и эксперты.

Нынешний мировой религиозный форум отличается от предыдущих шести по многим парамет­рам. Ранее съезды проводились каждые три года, и очередной должен был состояться осенью 2021 года, но из-за пандемии сроки были перенесены.

Но одной из главных особен­ностей седьмого съезда стал состав делегатов. Впервые в заседании съезда примет участие глава Ватикана – Папа Римский Франциск. Также в казахстанскую столицу прибудут Верховный имам Аль-Азхара шейх Мухаммад Ахмад ат-Тайеб, главный Ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный Сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф, Патриарх Иерусалима Феофил III.

Видеообращение участникам форума направит Генеральный сек­ретарь ООН Антониу Гутерриш, а итоговая декларация VII съезда планируется к распространению в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Уникальным явлением и инструментом глобального диалога конфессий, культур и цивилизаций называют сегодня во всем мире Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проходящий в казахстанской столице.

Если обратиться к истории, то начинался этот международный религиозный форум на очень сложном геополитическом фоне. В 2003 году, когда по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был созван первый съезд, весь мир переживал кризис межконфессионального доверия. Подъем радикальных псевдоисламских течений, вооруженные конфликты, террористические акты в США и странах Европы, всплеск исламофобии и ксенофобии... В то время даже сам факт открытого межрелигиозного диалога на самом высоком уровне казался невозможным.

Тем не менее, съезд состоялся. В Астане, в сердце Евразии впервые за стол переговоров сели лидеры самых разных конфессий, в том числе мусульманские, христиан­ские, иудейские.

В числе участников первого съезда были всемирно известные духовные лидеры – генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Шейх Абдалла бен Абдель Мухсин Ат-Турки, на тот момент Верховный имам Аль-Азхара Шейх Мухаммад Саид Тантауи, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ архимандрит Марк, президент Конгрегации для проповедования Евангелий, кардинал римско-католической церкви Иозеф Томко, главный раввин Израиля Иона Мецгер.

Многие из делегатов из-за непримиримых противоречий до того момента отказывались от любых встреч и переговоров, и впервые согласились встретиться за одним столом именно в столице Казахстана.

Первый съезд завершился принятием декларации, в которой духовные лидеры сделали заявления о совместных действиях по обеспечению согласия и стабильности в обществах как основы гармоничного мира в будущем. Тогда же было принято решение проводить всемирный межрелигиозный форум в Казахстане каждые три года.

На втором съезде в сентябре 2006 года главными темами обсуждения стали «Свобода вероисповедания и уважение последователей других религий» и «Роль религиозных лидеров в укреплении международной безо­пасности». Впервые был поднят вопрос о том, что могут сделать духовные лидеры для того, чтобы предотвратить конф­ликты и восстановить мир на планете. Ответы на него участники съез­да дали в итоговой декларации.

В дальнейшем тематика съез­дов постепенно поворачивалась от философского и абстрактного понимания мира и безопасности к острым вопросам, волнующим мировое сообщество.

Третий межрелигиозный форум в июле 2009 года был посвящен вопросам сохранения моральных и духовных ценностей в контексте вызовов и угроз XXI века, формированию солидарности и религиозной терпимости в глобальном сообществе. Одним из основных месседжей итогового документа стал призыв к мировому сообществу поддерживать усилия религиозных лидеров и организаций по установлению плодотворного межрелигиозного диалога.

Тогда же было внесено предложение о создании Совета религиозных лидеров для сотрудничества с международными организациями. Совет был сформирован, сегодня его работа направлена на формирование межкультурного и межконфессионального диалога, на решение вопросов экономического сотрудничества.

«Мир и согласие как выбор человечества» – так звучала тема четвертого съезда, прошедшего в мае 2012 года. На нем впервые была сформулирована и озвучена идея ответственности религиоз­ных лидеров за нравственное развитие общества.

Логическим продолжением идей четвертого съезда стала тематика пятого форума в июне 2015 года – «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития». Речь шла уже об объединении усилий духовных и политических лидеров, общественных деятелей и ученых в поиске взаимопонимания, путей к миру и согласию.

В итоговой декларации отразилась острая геополитическая ситуация, прозвучал призыв к сторонам военных конфликтов прекратить вооруженные столкновения, начать переговоры, чтобы мирные граждане не расплачивались жизнями за чьи-то амбиции.

В октябре 2018 года VI съезд был посвящен теме «Религиозные лидеры – за безопасный мир». Обсуждались вопросы сближения культур и цивилизаций, глобальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму. Был озвучен запрос о выходе на новый уровень сотрудничества, не только межконфессиональный, но и глобальный, включающий все мировое сообщество. Духовные лидеры обратились ко всем людям, государствам и объединениям с призывом к миру и безопасности.

Тематика седьмого съезда, который начнется в Нур-Султане уже завтра, отражает современные реалии. Ключевая тема – «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Учитывая актуаль­ность вопроса и представительность нынешнего форума, можно ожидать: его итоги будут востребованы и подтвердят тезис о том, что когда речь идет о развитии, строить мосты гораздо эффективнее, чем стены.

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