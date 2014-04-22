С расчетом на богатый урожай

Значительно увеличены площади, отведенные под масличные культуры. Построенный в области завод по производству растительного масла обеспечивает надежный спрос на сырье. К примеру, в крестьянском хозяйстве «Асан аул» под зерновые и масличные отведено практически равное количество пашни. Наращивают масличный клин и другие хозяйства.

В области разработана и последовательно реализуется программа развития потенциала мясного скотоводства. В том числе и экспортоориентированного. Для этого нужна надежная кормовая база. Следовательно, большее внимание уделяется выращиванию кормовых культур. Поставлена также задача наращивать производство овощей и картофеля, применяя при этом влагосберегающие технологии и капельное орошение. Заблаговременная и качественная подготовка к весеннему севу, считают в управлении, позволит аграриям провести его в лучшие агротехнические сроки и с хорошим качеством.

Людмила КОРИНА,

Западно-Казахстанская область