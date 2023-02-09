С соблюдением всех норм

Председатель Центральной избирательной комиссии отметил, что предстоящие внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента будут проводиться по новым электоральным правилам и нормам в соответствии с изменениями, внесенными в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

В частности, это касается нормы о переходе на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, введении императивного мандата по отзыву депутатов, расширении возможностей присутствия на избирательном участке в день голосования для представителей СМИ.

Нурлан Абдиров особо подчерк­нул, что ряд других поправок в выборное законодательство полностью отвечает рекомендациям миссии БДИПЧ ОБСЕ, сделанным по итогам наблюдения за парламентскими выборами 2021 года.

Представители миссии БДИПЧ ОБСЕ были проинформированы обо всех этапах кампании и действиях избирательных органов в период подготовки к выборам. Председатель ЦИК отметил также важность обучения как организаторов, так и других участников избирательного процесса, включая политические партии, представителей СМИ, НПО, молодежи и лиц с инвалидностью. Он подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством и создаст все условия для здоровой и честной конкуренции.

Нурлан Абдиров выразил благодарность БДИПЧ ОБСЕ за постоянное участие в наблюдении за выборами и референдумом в Казахстане и заверил, что для миссии будут созданы все необходимые условия для полноценной работы.

В свою очередь Оуэн Мерфи поблагодарил за сотрудничество и за условия, созданные для работы наблюдателей. Он также проинформировал о том, что в день голосования 19 марта к миссии присоединятся глава офиса БДИПЧ и группа наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

В завершение встречи стороны договорились о продолжении уже сложившейся практики участия представителей миссии БДИПЧ как на регулярных заседаниях Центральной избирательной комиссии, так и в обучающих мероприятиях и заседаниях диа­логовых площадок, организованных при ЦИК.

Председатель ЦИК также выразил готовность к встречам с представителями миссии БДИПЧ в ходе выездов в регионы страны.