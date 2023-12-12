С таким тарифом до беды недалеко

…Людмила Панкратова не сразу поняла, что происходит, когда ноябрьским вечером из-под пола в ее доме стала просачиваться вода. Откуда она могла взяться? Да, накануне был ливень, но осадки уже давно успели впитаться в грунт. 74-летняя пенсионерка обеспокоенно выглянула в окно. Дождя нет, но двор тоже оказался полон воды, которая тут же хлынула в дом, стоило лишь открыть входную дверь.

Пожилая женщина первым делом кинулась в сарай – спасать от потопа кур да собак. Дом заскрипел... Стену разрезала трещина. Заходить в него стало опасно.

Не желая испытывать судьбу, пенсио­нерка направилась к соседке, чей дом стоял на возвышенности. По улице тек­ла зловонная жижа, невесть откуда взявшаяся...

Вернувшись во двор утром следующего дня, Людмила Панкратова увидела, что весь он залит грязью, а дом, саманные стены которого напитались за ночь влагой, накренился. Покосившееся строение со зловонной жижей в комнатах – таким увидела пожилая женщина свое жилище.

На тот момент пенсионерка уже была извещена, что причиной беды стала авария на канализационном коллекторе. Аварийная бригада ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» практически сразу прибыла на место ЧП. Выяснилось, что на улице Ахмета Маметова в жилом массиве Оңтүстік образовалась трещина в трубе диаметром 1 000 мм.

Специалисты визуально определили, что причиной аварии стала высокая изношенность канализационного коллектора. Его проложили еще в 1960 году. Это была первая канализационная «ветка», построенная в городе от промышленной зоны до очистных сооружений.

Уже позже вдоль коллектора в соответствии с городским генпланом построили жилые массивы. За прошедшие десятилетия объект полностью исчерпал свой ресурс. Нынче состояние канализацион­ных сетей не отвечает техническим требованиям.

– На место аварии прибыли спецтехника и дополнительные силы из подразделений предприятия, – прокомментировал сложившуюся ситуацию генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман. – Потребовалось в кратчайшие сроки локализовать аварию и заменить порядка 40 погонных метров старого коллектора. Запас его прочности давно иссяк, ведь максимальный срок службы – полвека, а со времени укладки трубы прошло 63 года, ее стенки истончились настолько, что местами рассыпались от прикосновения... И немудрено. По этим канализационным трубам десятилетиями сливали химические отходы, нефтесодержащие продукты, кислоты, формирующие агрессивную среду…

Коллектор давно требует реконструкции. И руководство водоканала говорит об этом постоянно, доказывая необходимость срочной его замены, как и других участков системы водоотведения.

В список приоритетных объектов коллектор был внесен еще в 2012 году, когда по заказу Министерства национальной экономики в 55 городах республики, включая Шымкент, провели техническую экспертизу систем водоснабжения и водоотведения. Полученные результаты легли в основу разработки «Инвестицион­ного обоснования».

Оно послужило своего рода базой для расчета тарифа на услуги водоснабжения и канализации. Предполагалось, что в тариф заложат инвестиционную составляющую, которая станет источником финансирования реконструкции и снижения показателя изношенности коммунальных сетей. Других средств у коммунальных предприятий просто не существует.

Исследование по определению изношенности водопроводных и канализационных сетей финансировалось за счет республиканского бюджета. Документ, прошедший государственную экспертизу, свидетельствует о том, что на тот момент надо было заменить 924 км водопроводных и канализационных сетей. Если говорить только о системах водоотведения, то за десять лет планировалось провести замену 250 км канализационных труб, что составляло половину от всех имеющихся на тот момент.

На самом же деле заменили всего 80 км, или меньше трети от запланированного объема. Проект завершается через год, в 2025 году, но вопрос дальнейшего финансирования инвестиционной программы в полном объеме так и не решен. Повышение тарифа, рассчитанного в «Инвестиционном обосновании», сначала ограничили, а затем и вовсе заставили коммунальщиков его искусственно снизить.

Разумеется, в условиях, когда тариф с трудом покрывает текущие расходы, пришлось сокращать, а то и сворачивать ремонтную программу, что только увеличило степень амортизации сетей.

– В прошлом году Президент в Послании народу поручил Правительству вплотную заняться обновлением коммунальной инфраструктуры, – говорит Анарбек Орман. – Была поставлена задача по снижению показателя изношенности сетей и оборудования на 15%. Мы в очередной раз обрадовались, что на самом высоком уровне поставлен вопрос о необходимости модернизации коммунального хозяйства. Тут же разработали инвестиционную программу, подали в антимонопольный департамент заявку на реконструкцию канализационных сетей на сумму 13 миллиардов тенге.

И что вы думаете? Нам утвердили тариф, позволяющий провести работы всего на три миллиарда тенге.

Сейчас изношенность системы водоснабжения ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» составляет 60%, канализации и водоотведения – 77%. Это очень высокий показатель. Чтобы уменьшить его хотя бы на 15%, необходимо заменить минимум 131 км канализационных труб. Иначе такие ситуации, в которой оказалась Людмила Панкратова и ее соседи, будут случаться все чаще.

Предугадать, где именно прорвет трубу, и, следовательно, предотвратить ЧП, никто не в силах. Все, что можно сделать для надежности, так это заменить коллектор.

Руководство водоканала осознает, что техническое состояние коллектора представляет сегодня прямую угрозу жизни и здоровью людей. Стихия воды может снести все на своем пути, и произойти это может в любое время суток.

Все это очень опасно для жизни. Как опасен и разлив канализационных стоков, ведь подобная ситуация может привести к вспышке инфекционных заболеваний и даже эпидемии.

К тому же подобные чрезвычайные ситуации наносят огромный материальный ущерб. Разрушаются дороги и дома. Жилище Людмилы Панкратовой признано непригодным для дальнейшего проживания. Водоканал пообещал пенсионерке построить новый дом. Еще одно строение, выстоявшее, но оказавшее­ся затопленным, нуждается в ремонте.

В 2016 году во время аварии на канализационном коллекторе разрушенными оказались сразу пять домов, отстраивать их пришлось с нуля. В прошлом году в Цемпоселке развалился двухэтажный дом. Примеры, когда из-за запредельной изношенности коммунальных сетей разрушаются здания, можно приводить еще и еще... За последние 10 лет в Шымкенте зафиксировано более полутора десятков подобных фактов.

– Мы вынуждены тратить средства на реконструкцию и строительство нового жилья, – резюмирует Анарбек Орман. – Но наша ли вина в том, что сети достигли крайней степени изношенности? Давайте разберемся. Миннацэкономики еще 10 лет назад разработало механизм снижения уровня износа коммунальных сетей, и его же подразделение – ДКРЕМ – не принимает либо нещадно сокращает инвестицион­ную программу, в которой расписаны все затраты на реконструкцию. Как так? Для них важно максимально ограничить рост тарифа, а изношенность сетей – не их головная боль. И когда случаются ЧП, они почему-то оказываются в стороне. Пусть тогда отвечают вместе с коммунальщиками. Отказ или урезание инвестиционного тарифа идет вразрез с поручением Президента, поставившего задачу наладить качественное предоставление услуг и снизить изношенность сетей на 15%.

Сейчас специалистами ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» разработана инвестиционная программа на период до 2029 года, которая оценивается в 13 млрд тенге. Тем самым удастся снизить изношенность канализационных сетей с 77 до 56%.

Заявка в ДКРЕМ на 2024–2025 годы предусматривает включение в инвести­ционный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения 4,8 млрд тенге. Расчеты показывают, что это позволит в ближайшие два года провести реконст­рукцию части сильно изношенных канализацион­ных труб, в том числе заменить коллектор, который проходит через жилой массив Оңтүстік.

– Если нашу заявку антимонопольное ведомство снова не поддержит, тогда всю ответственность за возникновение аварийных ситуаций надо делегировать им, – предлагает Анарбек Орман. – Если не принять меры, то такие аварии будут регулярными. Недавно нашим специалис­там на одном из канализационных коллекторов пришлось в пяти местах ставить заплатки, чтобы устранить аварийную ситуацию. Если сложившаяся тарифная политика будет продолжаться, у нас не будет снижаться аварийность.

И знаете, что меня беспокоит еще? Отсутствие специалистов в отрасли. Они не задерживаются, потому что от тарифа зависит и уровень зарплаты на предприятии. Так вот, если средняя оплата труда в Шымкенте составляет 272,5 тысячи тенге, то у нас она – 172 тысячи! Не удивлюсь, если с таким подходом к тарифообразованию может оказаться, что устранять канализационные аварии станет просто некому…