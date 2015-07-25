С вами говорит аудиогид Свежий выпуск 476 Татьяна БЕК

Сегодня музей – это не просто хранилище исторических артефактов, он призван стать культурным центром, обеспечивающим посетителей всесторонней информацией с использованием возможностей высоких технологий. В Национальном музее есть изогнутый экран со специальным контентом, медиапол, динамичный макет центральной части Астаны, голограммы, Led-техника со светодиодами и сенсорными киосками. Недавно там появились аудиогид, QR-коды и система оnline-ticket.

Теперь посетители музея могут и без экскурсоводов с помощью аудиогида ознакомиться с экспозициями. Услуга аудиогида предоставляется на казахском, английском и русском языках. В специальных точках у вит­рин расположены QR-коды с подробной информацией об экспонатах. Можно сканировать данные QR-кодов при помощи планшетов или использовать для этого сотовые телефоны со специальными программами. В Казахстане такой вид услуг впервые вводится именно в Национальном музее.

Также появилась система оnline-ticket. Жители и гости столицы могут сделать предварительный заказ билетов в Национальный музей в онлайн-режиме через веб-сайт – astanamuseum.kz. Для оформления электронного билета потребуется всего две минуты.



