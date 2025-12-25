Как обещают гороскопы, с собой она принесет мощный прилив энергии, смелые перемены и достижения. А еще год сулит период активных действий, инициатив и новых начинаний.

Лошадь символизирует свободу, скорость и постоянное движение. С этими категориями у наших соотечественников ассоциировался ее образ во все времена. Спорящий с ветром легендарный казанат проходит через всю вековую историю Казах­стана. Конь был надежным другом кочевника в быту и бое­вым товарищем в походах и сражениях. Поэтому отношение казахов к этим благородным, умным, красивым животным почтительное.

В уходящем году тема коневодства, а также люди, посвятившие себя этой профессии, оставались в фокусе внимания «Казахстанской правды». Так, автору этих строк довелось встретиться и рассказать о простом табунщике Нурлане Алдашеве из села Отемис Акмолинской области, который в течение трех десятков лет остается в седле рядом с умными животными («Табунщик на селе – фигура ключевая»). В интервью с ученым-коневодом, академиком Муратом Нурушевым­ была затронута тема перспектив развития коневодства в Казахстане­ («Умножим табуны – будем на коне»).

Запомнилась также поездка на кумысную ферму в селе Бозайгыр Акмолинской области, где предприниматель Саят Болатбек­улы вместе с семьей организовал машинную дойку кобылиц. В летний сезон отсюда ежедневно в столицу отправляется более ста литров кумыса («Прогулка по кумысной ферме»). Были и другие публикации на тему коневодства.

Год Лошади – еще и повод поговорить о значении этого животного для современного Казахстана с точки зрения ученых-­коневодов. Как рассказал в интервью нашей газете кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник КазНИИ­ животноводства и кормопроизводства Даурен Сыдыков,­ накануне ХХ века (данные историков) численность лошадей на территории Казахстана достигала более шести миллио­нов голов.

Но в истории страны были годы голода, коллективизации, перестройки, лихих 90-х... Все они далеко не лучшим образом отразились на состоянии дел в отрасли. На заре советской власти лошади даже были отнесены к «кулацким» средствам производства.

Позднее их, как тягловую силу, сменили тракторы и автомашины. Принижалось значение коневодства и в годы освоения целины. В результате к концу 80-х – началу 90-х в Казахстане осталось лишь около 800 тыс. голов лошадей.

По информации ученого, в настоящее время продуктивное коневодство республики представлено несколькими породами лошадей. Исконная казахская порода джабе сформировалась на территории Казахстана очень давно.

Многовековой естественный отбор под влиянием сурового климата при экстенсивном ведении табунного коневодства, а также искусственный отбор, отвечающий требованиям к животному в кочевом хозяйстве, были главными факторами ее создания.

При всем разнообразии типов казахским лошадям свойственны общие признаки: высокая приспособленность к пастбищному содержанию во все времена года (включая сухое жаркое лето и суровую зиму), выносливость в работе и низкорослость. Кроме того, существует самостоятельная мугалджарская порода, утверж­денная уже в эпоху независимого Казахстана – в 1998 году. Она представляет собой отселекцио­нированную породу лошадей джабе и превосходит ее по ряду продуктивных показателей.

В Западно-Казахстанской области в 1976-м была выведена кушумская порода лошадей. В ее в крови присутствуют гены ганноверов, тракенов, английских чистокровных, дончаков. Но при этом основу составляют казахские джабе.

Особенность кушумской породы состоит в том, что при всей своей массивности такие лошади не всегда выдерживают суровый климат, тебеневку, нуждаются в подкормке. К примеру, в Карагандинской области они не выживают: сказывается наличие крови заводских, преи­мущественно европейских, пород, которые содержатся в конюшнях.

Костанайская порода лошадей относится к верхово-упряжному, верховому и степному типам. Выведена путем скрещивания кобыл казахской породы с жеребцами калмыцкой, донской, стрелецкой, орлово-растончинской, англоарабской пород. Масти – рыжая и гнедая.

В годы Великой Отечественной войны и в последующий период эта порода предназначалась для кавалерийских частей как верховая и упряжная лошадь для обозов. Но когда в 1954-м кавалерийские части упразднили как род войск, она оказалась никому не нужна. В настоящее время ведется ее возрождение.

Мангистау – родина адаевской породы лошадей. Работа по ее официальному признанию началась после поручения Главы государства. Тип этих лошадей был выведен почти два века назад на западе Казахстана путем улучшения казахской лошади туркменскими породами и прак­тически без изменений дошел до наших дней. Основным ареалом обитания выступают пустынные степи между Каспием и Аралом.

Считается, что свое название порода получила от известного в истории Средней Азии казахского рода Адай. На протяжении многих лет эта лошадь сопровож­дала адайцев: и в сложных кочевьях по засушливым степям, и в сражениях с врагами. Именно поэтому местные коневоды особенно ценят эту породу.

Характерные для Мангистау знойное лето, суровая зима, пыльные бури и ветры сделали адаевскую лошадь одной из самых выносливых в мире. Известно, что она способна обходиться без воды несколько суток и питаться очень жесткой травой. Копыта ее приспособлены к местной каменистой почве. Эти лошади хорошо адаптированы к жаркому климату и табунному содержанию: они практически круглый год пасутся в степи под присмотром табунщиков.

Удлиненные, сухие и стройные ноги с прекрасно развитыми сухожилиями позволяют коням из Мангистау совершать переходы на дальние расстояния. На марафонских дистанциях, по словам специалистов, у них открывается второе дыхание. Поэ­тому адайские аргамаки легко преодолевают от 80 до 160 км и побеждают в международных пробегах. К слову, именно победы на международных соревнованиях во Франции, Кыргызстане и России позволили коневодам популяризировать некогда малоизученную и малоизвестную за рубежом породу.

– В науке существует термин «точка плавления» – это температура, при которой пища в организме человека может расщепляться, – разъясняет коневод. – Для баранины это 41–43 градуса. Казахи говорят: «қой еті – таң атқанша» – «баранина – до утра». Это означает, что съеденное вечером мясо будет перевариваться до рассвета – столько времени потребуется желудку человека для освоения пищи. Меньше показатель у говядины – 38–39 градусов, то есть он близок температуре тела человека, и, соответственно, меньше времени уходит на освоение пищи. Теперь обратимся к «точке плавления» конины. Названный показатель для нее – всего 28–29 градусов. Если вам выпало съесть на ужин конину, то до времени сна она уже переварится. Таким образом, конина для человека – легкий, предпочтительный продукт.

Что касается полезных свойств кумыса, то они известны всему миру, и о них можно говорить бесконечно. Пандемия коронавируса породила бум на кобылье молоко, которое восстанавливает иммунитет человека. Вокруг крупных городов стали появляться небольшие кумыс­ные фермы. Ученые помогали предпринимателям налаживать машинное доение кобыл.

В чем уникальность казахской породы джабе?

– Она в том, что наши джабе спокойно переносят температуры от минус 40 до плюс 40 градусов, – говорит ученый. – Не знаю ни одного животного, которое способно выжить в таком диапазоне. Белый медведь живет во льдах при низких температурах, но если его поместить в +40, он сразу умрет.

Такая выживаемость казахской лошади объясняется наличием в ее крови гена диких скакунов. Он уже отсутствует у туркменской, арабской и других чистокровных верховых лошадей. У джабе этот ген сохранился благодаря тому, что еще в XV веке в казахской степи гуляли совершенно дикие табуны коней. Они стихийно смешивались с одомашненными лошадьми и передавали им свой дикий ген.

Однако следует сказать, что ген этот присутствует не у всех одомашненных лошадей, а только у определенной части. Перед наукой стоит задача выявить лошадей с наличием дикого гена и собрать их в отдельный табун, чтобы сохранить генный потенциал для лошадиного потомства.

В уходящем году по поручению Главы государства, данному на Первом форуме работников сельского хозяйства, в городе Актобе учрежден Казахский НИИ коневодства и кормопроизводства. В его задачи входит проведение научно-исследовательских работ, направленных на улучшение племенных качеств лошадей; активное развитие коневодства и продвижение отечественных пород на зарубежные рынки; расширение ареала разведения высокопродуктивных пород лошадей.

…Совсем скоро год Лошади вступит в свои права. Хочется верить, что легендарный казанат принесет нам всем удачу, поможет прийти к нужным целям, принять правильные и справедливые решения. Пусть примут его в свои объятия вольный ветер и казахстанский степной простор.