С января 2025 года столичные детсады перейдут на ваучерное финансирование

Об этом сообщил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев на брифинге в столичной службе коммуникаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На данный момент проект ваучерного финансирования внедрен в городах Тараз, Шымкент и Туркестан. Глава столичного Управления образования назвал основные преимущества ваучерной системы финансирования. Первое – это свобода выбора для родителей. Родители, получившие ваучер, могут выбрать любое дошкольное учреждение из перечня, что создает стимул для детских садов улучшать качество услуг.

Второе – объективная оценка качества. Пересмотренный подход к оценке работы детских садов позволит родителям непосредственно оценивать качество образовательных услуг, что устраняет субъективность и повышает общий уровень обслуживания. Проект также открывает двери новым участникам рынка, создавая здоровую конкуренцию и улучшая качество услуг, что соответствует принципу «качества».

И третье – прозрачность финансирования. Функционал местных исполнительных органов по утверждению объема государственного заказа для каждого детского сада будет отменен, и средства будут предоставляться непосредственно ребенку. Если ребенок выберет и перейдет в другой детский сад, ваучер будет следовать за ним, что обеспечивает принцип «прозрачности».

Кроме того, Касымхан Сенгазыев рассказал об основных принципах ваучерного финансирования.

«Если раньше ребенок стоял в очереди на место в детском саду, то теперь он становится в очередь за ваучером. Теперь выбор детского сада также осуществляется за родителем. Ранее государственный образовательный заказ был закреплен за детским садом, а сейчас ваучер следует за ребенком», - пояснил он.

Отметим, что реализация ваучерного финансирования в Астане начнется в январе 2025 года. В системе ваучерного финансирования очередь делится на 18 категорий, в зависимости от возраста ребенка и его социального статуса. У каждой категории будет своя очередь. Ваучер выдается по итерации (повторению), а очередь автоматически обновляется дважды в год.