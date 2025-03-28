С заботой о ближнем

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Насихат Оркушпаева

Полезные изделия для слабовидящих и незрячих людей предлагают студенты

фото Игоря Бургандинова

В начале этого года Президент подписал Закон «О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными возможностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям». В рамках документа разработка и реализация социальных проектов, ориентированных на слабовидящих и незрячих казахстанцев, – настоящая находка. В частности, мы говорим об электронной книге на основе шрифта Брайля и о веб-приложении, которое позволяет транскрибировать информацию с языка жестов на казахский, русский языки, и наоборот. Прототипы этих изделий были представлены в финале социального проекта ITMLab в Астане.

– Это специальные ячейки, с помощью которых пользователь может читать информацию с монитора компьютера: будь то электронная книга или новостная лента, – знакомит с прототипом изделия представитель команды «РиМы» Адиль Рысбеков, студент третьего курса Satbayev University. – Как только человек прочитывает одну строку, он нажимает на специальную кнопку, и курсор переходит на следующую. Тестовый вариант нашего изделия содержит восемь клавиш. В классическом варианте их 20, 32 и 40.

На создание тестового продукта у Адиля Рысбекова и его друзей Богдана Мельниченко, Александра Шевякова, Сабира Нуриева и Амирбека Сайбекова ушло два месяца. Основная сложность заключалась в доставке материнских плат из Китая – потребовалось много времени на растаможивание.

– Все ячейки разрабатывали сами, катушки наматывали вручную, материнские платы тоже программировали сами, вот только печатают последние в Поднебесной. Мы нашли там одну фирму, которая помогла реализовать задуманное. Скажу сразу, перед вами сейчас лучший вариант из тех прототипов, которые мы создали. Он оказался самым удобным и подходит под все стандарты, – продолжает разговор Адиль Рысбеков, отмечая материаль­ную выгоду при приобретении изделия: себестоимость варьируется в пределах 102 тыс. тенге.

Как и люди, имеющие проблемы со зрением, казахстанцы с нарушением слуха ежедневно сталкиваются с трудностями в общении и получении информации. Для них студенты Astana IT University Магжан Кабдуа­хитов, Сергей Климов, Санат Мамырбек и Мерей Ибраим (команда «Прокрастинаторы») придумали веб-приложение, которое предоставляет новые возможности для быстрой и доступной коммуникации. По словам разработчиков, текущие методы общения через сурдопереводчиков занимают в среднем до двух-трех минут на передачу одного сообщения, что слишком долго в реалиях современности. Более того, средняя стоимость одного часа услуги сурдопереводчика составляет примерно 8 тыс. тенге, что существенно бьет по карману пользователей.

– На текущем этапе мы разработали веб-приложение, которое способно распознавать 146 фраз (слов) на языке жестов. Также провели две встречи с тестировщиками. После нескольких осмотров были выявлены некоторые неисправности, которые мы устранили. Тестировщики, к слову, остались довольны продуктом, отметив необходимость добавления новых слов в приложение, – признаются молодые таланты.

Для масштабной реализации двух упомянутых проектов потребуются финансовые вливания. Правда, для этого нужно будет пройти этап стандартизации продукции.

В отличие от данных изделий наконечники для белых тростей, наверное, самый полезный и нужный предмет. Как говорит руководитель ОО «Азиатское общество по правам инвалидов «Жан» Ильяс Фаткулин, наконечники для тростей – самый расходный материал, поскольку более подвержены внешним воздействиям.

Именно наконечник, по словам собеседника, позволяет слабовидящему или незрячему человеку ощупывать поверхность, по которой он передвигается. Если раньше для этого нужно было постукивать тростью по земле, то теперь ортопедический инструмент можно катить. Наконечники завозят из Канады и Китая. В первом случае товар дорогостоящий, во втором – менее качественный.

– Мы решили создать казахстанский продукт, который бы сочетал в себе качество и доступность, – отмечает Ильяс Фаткулин, который в результате проведенной операции еще в подростковом возрасте потерял зрение. – Так нам пришла идея о выпуске с помощью 3D-печати вращающихся (слева направо) и невращающихся наконечников шарообраз­ной, цилиндрической и других форм. Внутри имеется подшипник и металлический каркас. А внешняя часть выполнена из качественного износостойкого биоразлагаемого пластика с гравировкой ZHAN. Примерный срок эксплуатации изделий – от четырех месяцев до года. На изготовление одного наконечника уходит примерно 15 минут.

Каждый из проектов, о которых мы рассказали, априори не отличается особой уникальностью, поскольку во всем мире обязательно найдется прототип. Просто особенность этих проектов в их ориентированности на отечественного потребителя, что, безусловно, при масштабировании скажется и на сроках доставки продукции, и на стоимости. Но самое главное, что все идеи воплощены с большой любовью к особенным казахстанцам.

#Образование #инклюзия #Satbayev University #ITMLab

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