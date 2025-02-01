С заботой о детях

Более 320 тыс. казахстанцев могут уже получить выплаты по программе «Нацфонд – детям» в 2025 году

фото предоставлено пресс-службой Минфина

Казахстан – социальное государство. Поэтому несколько лет назад Президентом Касым-Жомартом Токаевым была инициирована беспрецедентная программа поддержки молодого поколения – «Национальный фонд – детям». Как работает проект и сколько средств в этом году начислят на счета несовершеннолетних граждан страны, в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал министр финансов РК Мади Такиев.

– Программа «Нацфонд – детям» заработала в прошлом году, – говорит глава Минфина. – Ежегодное начисление средств несовершеннолетним в рамках нее можно увидеть на сайтах Egov и ЕНПФ, а также в мобильных приложениях (Egov, БЖЗҚ⁄ЕНПФ, Kaspi.kz, Halyk).

Молодым людям, которым в 2025 году исполнится 18 лет, уже со следующего дня совершеннолетия будут доступны для использования выплаченные средства.

– Мади Токешович, является­ ли сумма ежегодно фиксированной? Если нет, что влияет на ее размер?

– Сумма нефиксированная. Если в 2024-м она составляла 100,52 доллара, то в этом году равна 129,38 доллара. Размер начисления в первую очередь зависит от объема Нацфонда и, конечно, от полученного инвестиционного дохода.

У детей, которые участвуют­ в программе уже два года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода, составила 232,94 доллара.

– Кто может претендовать на данную выплату?

– На выплату может рассчитывать гражданин Республики Казахстан, который достиг совершеннолетия. Например, воспользоваться суммой в размере 232,94 доллара смогут 324 430 человек, достигающих 18-летнего возраста в этом году.

Отмечу, что выплату можно направлять на улучшение жилищных условий в пределах Казахстана, а также на оплату обучения в нашей стране и за ее пределами.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о схеме использования начисленных денег.

– В 2024 году 18 лет исполнилось 304 815 казахстанцам. Им была произведена выплата в размере 100,52 доллара США. Чтобы снять эти средства, требовалось открыть счет у уполномоченных операторов – АО «Отбасы банк» и (или) АО «Народный банк Казахстана» – и выбрать цель использования выплаты: на улучшение жилищных условий или получение образования.

Поясню, что на всех стадиях процедур средства не выдаются в виде наличности. Фактически производится перевод денег с одного счета на другой. В случае предоставления неполного пакета документов выплата возвращается на первоначальный счет, открытый в ЕНПФ.

– Если ребенок сменил мес­то жительства в пределах страны, то изменится ли что-то в вопросах выплат?

– Нет. Смена места жительства получателя средств – граж­данина Республики Казахстан никак не влияет на процедуру начисления и выплаты. При этом отмечу еще раз, что средства можно использовать на улучшение жилищных условий только в пределах Казахстана, а вот оплата обучения допускается­ как внутри страны, так и за ее пределами.

– Допустим, ребенок или подросток выехал на постоян­ное место жительства в другое государство. Может ли он рассчитывать на выплаты в рамках прог­раммы?

– Только в случае утраты гражданства Казахстана все ранее начисленные средства изымаются у получателя и перераспределяются среди других несовершеннолетних граждан страны.

– В прошлом году были случаи, когда на имена умерших детей открывались счета и зачислялись средства. Какие меры предприняты для недопущения аналогичных фактов в дальнейшем?

– Программа является новшест­вом, и возможны случаи некорректного формирования списка участников. На ежегодной основе проводится перепроверка этого самого списка. Представители ЕНПФ после сверки данных выявили неточности. Были произведены корректировки суммы (исключены участники, утратившие или вышедшие из гражданства РК, а также те, кто не имеет права быть получателями, и, наоборот, внесены в список дети, которых ранее не внесли в общий перечень). По итогам сверки проведен перерасчет начислений путем изъятия средств у одних и внесения их на счета других участников. Таким образом, за прошедший год перераспределены средства в размере около шести миллионов долларов.

– Можно ли накопленные средства передавать по наследству или, к примеру, в доверительное управление?

– В случае смерти участника или получателя выплат начис­ления приостанавливаются, а наследники вступают в право наследования в порядке, установленном гражданским законодательством страны.

– Как быть детям, которые, например, по состоянию здоровья не могут получать образование или приобретать недвижимость. Каким образом они смогут использовать накопленные средства?

– В случае недееспособности получателя средств его законный представитель (родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, на попечении или иждивении которых он нахо­дится) может использовать данные средства только на улучшение жилищных условий непосредственно самого получателя.

– Могут ли дети релокантов претендовать на выплаты?

– Участниками программы могут быть только граждане Казахстана. Если дети иностранных граждан или лиц без гражданства получат его, то с даты приобретения и до 18 лет им будут начисляться средства по программе «Нацфонд – детям».

– Допускается ли закрытие ипотеки (родителей) за счет накопленных средств?

– Участник программы «Нацфонд – детям» не может использовать средства на закрытие ипотечного кредитования родителей. Деньги можно использовать на приобретение недвижимости; внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа; пополнение вклада в жилищные строительные сбережения (в том числе для дальнейшего накопления); приоб­ретение жилища в рамках финансирования Исламским банком; оплату по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа; строительство индивидуального жилого дома и так далее.

– Спасибо за беседу!