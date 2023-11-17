С заботой о людях

Численность населения страны достиг­ла 20 млн человек. Рост в первую очередь связан с созданием государством благоприятных условий для материнства и детства. На сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК представлена вся информация о модели, включающей систему госпособий, социальных выплат, содействие занятости, налоговые льготы, возможность ЭКО для бездетных семей и другие меры.

Например, в зависимости от разных жизненных ситуаций система социальной поддержки предусматривает выплату по беременности и родам – примерно 40% от среднемесячной заработной платы, пособие на рождение ребенка – от 110 846 тенге на первого, второго, третьего до 183 771 тенге на четвертого и более. Семьям с младенцами до одного года выплачивают пособие от 16 802 до 25 962 тенге, а если речь идет об уходе за ребенком с особыми потребностями, родители получают выплату в 48 023 тенге – независимо от того, какой общий доход имеет семья.

Кроме того, государство субсидирует мамам пенсионные взносы в размере 10% от среднемесячного дохода.

– С 2020 года введено новое пособие в зависимости от количест­ва детей в семье, – отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. – Для семей с четырьмя детьми оно сос­тавляет 16,03 месячных расчетных показателя, или 46 760 тенге. С пятью – 20,04 месячных расчетных показателя, или 58 457 тенге. И так далее. Если в семье больше восьми детей, на каждого ребенка выплачивают по 4 МРП.

Надежной опорой для больших семей с небольшим доходом стала система адрес­ной социальной помощи. По данным ведомства, в 2023 году на такие выплаты из бюджета выделили 65,7 млрд тенге, деньги уже получили 565,7 тыс. человек. Кроме того, государство, образно говоря, премирует многодетных мам, имеющих соответствующие награды, – для них предусмотрено пособие в 6,4 МРП, или 17 780 тенге. Причем для оформления не надо бегать по инстанциям, собирать бумаги – все делается автоматически с помощью проекта «Цифровая карта семьи».

– Я планировала идти, писать заявление на пособие, – рассказала молодая мама из Усть-Каменогорска Акбота Амержанова. – Но буквально через несколько дней после родов мне на смартфон упало сообщение. Я ответила на него и стала получателем пособия. Очень удобно!

Эффективной мерой поддержки материнства и детства является приоритетное обеспечение многодетных жильем из жилфонда местной исполнительной власти. Кроме того, государство узаконило для таких мам, в том числе с усыновленными детьми, пенсионные выплаты с 53 лет. Эти меры работают! На востоке страны, например, за последние пять лет усыновили 350 маленьких детдомовцев. По словам заместителя руководителя облуправления образования Динары Шаухиной, из 1 312 детей-сирот в семь­ях под опекой растут 899 ребятишек, под патронатом – 55. С каждым годом сокращается число детдомов и интернатов для сирот.

– Если женщина не работает, занята воспитанием детей, ей учитывается трудовой стаж до достижения каждым ребенком трех лет, – пояснила замес­титель руководителя облуправления образования. – В целом в стаж можно внести 12 лет.

Многодетные женщины, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», также освобождены от уплаты ряда налогов и госпошлин, в том числе налога на транспортное средство, на земельный участок, занятый под жилье и подсобные строения, на придомовой земельный участок, имущество (в пределах 1 000-кратного размера МРП), госпошлины при нотариальном оформ­лении и другое.

В целях оказания помощи большим семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в стране созданы специальные центры психологической, социальной, правовой и прочей необходимой помощи. Бесценным подспорьем семьям, мечтающим о детях, стала государственная программа «Аңсаған сәби».

Процедура экстракорпорального оплодотворения является достаточно дорогостоящей, далеко не все бездетные семейные пары могут себе позволить ее. Поэтому в 2021 году Глава государства

Касым-Жомарт Токаев иницииро­вал специальную программу. Только на востоке страны по ЭКО с начала 2023 года родились 129 детей, еще 88 женщин состоят на диспансерном учете по беременности. А всего за последние три года беременность наступила у восьми тысяч казахстанок, на свет благополучно родились свыше пяти тысяч маленьких граждан страны. В целом с начала реализации программы «Аңсаған сәби» количество квот на ЭКО за счет системы социального медстрахования было увеличено в семь раз, ее участницами стали более 20 тыс. женщин.

Как рассказали в региональном областном филиале Фонда социального медицинского страхования, процедуру можно пройти бесплатно раз в год. В случае неудачной попытки можно снова встать в очередь в следующем году.