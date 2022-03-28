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С заботой о юниорах
Ян Юрьев

Высокогорный спортивный комплекс «Медеу» и Национальная федерация конькобежцев заключили меморандум о сотрудничестве.

Впервые на форме молодых конькобежцев появится имя если не полноценного спонсора, то совершенно точно – полноценного партнера. Ценность казахстанского конькобежного стадиона в непростые времена для любой команды возрастает многократно. Зарубежные сборы в обозримой перспективе себе вряд ли сможет позволить даже нацио­нальная сборная. Не говоря уже про молодежь, чей уровень финансирования десятикратно уступает возможностям главной команды. Это означает, что все ресурсы для подготовки спортсменов необходимо искать внутри страны.

Главной целью подписанного в Алма­ты документа является поддержка юниорской сборной страны по конькобежному спорту. Подписи под докумен­том поставили директор Дирекции спортивных сооружений г. Алматы Наиль Нуров и член исполкома федерации Александр Гаврилов.

Юниорская сборная страны в завершившемся сезоне показала феноменальный результат. Восемь медалей на международных стартах, включая сереб­ро чемпионата мира, – уникальное достижение! За все время выступления на юниорских стартах наша сборная завое­вала меньше медалей, чем в этом сезоне.

Несомненно, есть в этих победах и вклад «Медеу», который стал идеальным местом для проведения летних сборов и ледовых тренировок в условиях высокогорья. Особенно это важно именно для юниоров, в текущем сезоне самые важные старты прошли в схожих условиях на открытом катке в австрийском Инсбруке.

Меморандум предусматривает создание широких возможностей для проживания и организации тренировочного процесса на высокогорном стадионе. В текущем сезоне организованы тренировочный зал, хостел для спортсменов. Ледовая служба усилена специалистами с опытом подготовки льда для конькобежных стартов.

– Перспективу сотрудничества именно с молодыми спортсменами и тренерами мы видим в синергии, которая позволит развивать на «Медеу» спортивные проекты, в том числе в сфере массового спорта. В нашем распоряжении мощный ресурс – массовые катания. При поддержке конькобежцев уже в ближайшее время планируется дать старт образовательному проекту, который позволит вовлечь в процесс обучения сотни алматинцев. Наш главный тезис – массовые катания это и есть массовый спорт. Более 500 000 человек каждый сезон выходят на лед «Медеу». Сейчас совместно с конькобежцами мы планируем сделать серьезный шаг, чтобы количество трансформировать в качество. Речь не только о том, чтобы группы конькобежного спорта стали самыми многочисленными в стране, мы хотим развивать культуру катания на коньках, открывая группы начальной подготовки для детей и взрослых. Не столько важно, как будет развиваться карьера наших воспитанников – станут ли они чемпио­нами-конькобежцами или предпочтут фигурное катание или хоккей. Даже если в дальнейшем выпускники клуба «Медеу» будут просто посещать наш стадион в статусе любителей, мы будем рады, что свои первые шаги они сделали именно на льду легендарной «Фабрики рекордов», – говорит директор ДСС Наиль Нуров.

Одной из первых задач совместной работы станет создание программы подготовки и обучения как юных спортсменов, так и тренеров. Качество обучения, как и сертификация молодых тренеров, позволит с самого начала поставить высокую планку качества обучения.

Ожидается, что меморандум позволит стимулировать смену приоритетов на «Медеу» от массового спорта в пользу профессионального. Это может выразиться не только в организации тренировочного процесса, но и в проведении качественных конькобежных соревнований, которые алматинская публика может наблюдать не так часто. В год 50-летия легендарного стадиона вернуть на лед лучших конькобежцев страны – идея здравая.

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