Свежий выпуск С заботой о юниорах 28 марта 2022 г. 1:50 Ян Юрьев Высокогорный спортивный комплекс «Медеу» и Национальная федерация конькобежцев заключили меморандум о сотрудничестве. Впервые на форме молодых конькобежцев появится имя если не полноценного спонсора, то совершенно точно – полноценного партнера. Ценность казахстанского конькобежного стадиона в непростые времена для любой команды возрастает многократно. Зарубежные сборы в обозримой перспективе себе вряд ли сможет позволить даже национальная сборная. Не говоря уже про молодежь, чей уровень финансирования десятикратно уступает возможностям главной команды. Это означает, что все ресурсы для подготовки спортсменов необходимо искать внутри страны. Главной целью подписанного в Алматы документа является поддержка юниорской сборной страны по конькобежному спорту. Подписи под документом поставили директор Дирекции спортивных сооружений г. Алматы Наиль Нуров и член исполкома федерации Александр Гаврилов. Юниорская сборная страны в завершившемся сезоне показала феноменальный результат. Восемь медалей на международных стартах, включая серебро чемпионата мира, – уникальное достижение! За все время выступления на юниорских стартах наша сборная завоевала меньше медалей, чем в этом сезоне. Несомненно, есть в этих победах и вклад «Медеу», который стал идеальным местом для проведения летних сборов и ледовых тренировок в условиях высокогорья. Особенно это важно именно для юниоров, в текущем сезоне самые важные старты прошли в схожих условиях на открытом катке в австрийском Инсбруке. Меморандум предусматривает создание широких возможностей для проживания и организации тренировочного процесса на высокогорном стадионе. В текущем сезоне организованы тренировочный зал, хостел для спортсменов. Ледовая служба усилена специалистами с опытом подготовки льда для конькобежных стартов. – Перспективу сотрудничества именно с молодыми спортсменами и тренерами мы видим в синергии, которая позволит развивать на «Медеу» спортивные проекты, в том числе в сфере массового спорта. В нашем распоряжении мощный ресурс – массовые катания. При поддержке конькобежцев уже в ближайшее время планируется дать старт образовательному проекту, который позволит вовлечь в процесс обучения сотни алматинцев. Наш главный тезис – массовые катания это и есть массовый спорт. Более 500 000 человек каждый сезон выходят на лед «Медеу». Сейчас совместно с конькобежцами мы планируем сделать серьезный шаг, чтобы количество трансформировать в качество. Речь не только о том, чтобы группы конькобежного спорта стали самыми многочисленными в стране, мы хотим развивать культуру катания на коньках, открывая группы начальной подготовки для детей и взрослых. Не столько важно, как будет развиваться карьера наших воспитанников – станут ли они чемпионами-конькобежцами или предпочтут фигурное катание или хоккей. Даже если в дальнейшем выпускники клуба «Медеу» будут просто посещать наш стадион в статусе любителей, мы будем рады, что свои первые шаги они сделали именно на льду легендарной «Фабрики рекордов», – говорит директор ДСС Наиль Нуров. Одной из первых задач совместной работы станет создание программы подготовки и обучения как юных спортсменов, так и тренеров. Качество обучения, как и сертификация молодых тренеров, позволит с самого начала поставить высокую планку качества обучения. Ожидается, что меморандум позволит стимулировать смену приоритетов на «Медеу» от массового спорта в пользу профессионального. Это может выразиться не только в организации тренировочного процесса, но и в проведении качественных конькобежных соревнований, которые алматинская публика может наблюдать не так часто. В год 50-летия легендарного стадиона вернуть на лед лучших конькобежцев страны – идея здравая.