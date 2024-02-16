Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации

С 2022 года она была заместителем гендиректора Авиационной администрации Казахстана

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Томпиева Салтанат Еркиновна назначена на должность председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Kazpravda.kz.

Родилась в 1977 году в Караганде. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова, Тулузскую бизнес школу, ИАТА Международная Ассоциация воздушного транспорта.

Трудовую деятельность начала в 1998 г. ведущим специалистом сектора авиационной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций РК.

1998-2003 гг. — главный специалист отделов Министерства транспорта и коммуникаций / Министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК.

2003-2008 гг. — главный специалист отдела международных отношений Комитета гражданской авиации МТК РК.

В 2008-2014 гг. работала главным экспертом, начальником, руководителем управления КГА МТК РК.

2014-2019 гг. — руководитель, главный государственный инспектор, руководитель-главный государственный авиационный инспектор управления КГА Министерства по инвестициям и развитию РК.

2019 г. — руководитель управления КГА Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2019-2022 гг. — заместитель председателя КГА МИИР РК.

С 2022 г. по настоящее время была заместителем генерального директора АО «Авиационная Администрация Казахстана».