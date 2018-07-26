В мире

"Самая красивая в мире девочка" оказалась в Нигерии

Пользователи Instagram и британские СМИ признали пятилетнего ребенка из Нигерии "самой красивой в мире девочкой". В частности, о внешности ребенка написало издание The Mirror, сообщает lenta.ru.

Фотографиями девочки по имени Джейр (Jare) поделилась в своем аккаунте фотограф Мофе Бамаива (Mofe Bamuyiwa).



"О да, она человек! Но она еще и ангел", – подписала она снимки. Фотограф отметила, что, несмотря на отсутствие у Джейр модельного опыта, она ничуть не боялась камеры.

Бамаива добавила, что у девочки есть две сестры "с красивыми лицами и сильными характерами" и она вдохновила их мать завести девочкам профили в Instagram.

За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях "просто божественной", "безумно красивой" и "абсолютно неотразимой". Тем не менее нашлись и критики, обвинившие фотографа в использовании фоторедактора и в том, что на девочку надели парик, отмечает издание.

В прошлом году статуса "самой красивой девочки", по мнению британских СМИ, удостоилась россиянка Анастасия Князева. Шестилетняя девочка работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов.

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