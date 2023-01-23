Самолеты будут чаще летать между Казахстаном и ОАЭ

По итогам визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ 15-17 января 2023 года увеличивается количество рейсов между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Как детализировали в КГА, для доступности авиаперевозок и снижения стоимости авиабилетов с 22 января лоукост-авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi увеличила количество рейсов между городами Абу-Даби и Алматы с 3 до 4 рейсов в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье). Полеты выполняются на воздушных судах типа Airbus A320/A321.

Также авиакомпания Fly Dubai с 26 января планирует нарастить количество рейсов по маршруту Дубай – Астана с 10 до 14 в неделю и с 28 января – по маршруту Дубай – Алматы с 10 до 14 рейсов в неделю.

С 28 февраля авиакомпания Fly Dubai планирует возобновить полеты по маршруту Шымкент – Дубай с частотой 2 рейса в неделю (среда, суббота). Полеты будут выполняться на воздушных судах типа Б-737.

«Важно отметить, что увеличение количества рейсов способствует дальнейшему развитию туристического, делового и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами», – подчеркнули в комитете.