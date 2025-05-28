С 1 июня 2025 года стартует уже четвертая волна отбора в Президентский молодежный кад­ровый резерв (ПМКР). Проект, начатый в 2019-м по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, нацелен на привлечение на работу в систему госуправления талантливой молодежи, создание возможностей для карьерного роста перспективных специалистов.

На сегодняшний день в составе ПМКР находятся 400 человек (300 зачислены в рамках первого отбора, еще по 50 человек – по итогам второго и третьего), из них уже 80% получили назначения на различные руководящие должности. Это наглядно подтверждает: проект успешно работает и как социальный лифт, и как инструмент повышения кадрового потенциала системы госуправления. Резервисты работают фактически по всему спектру направлений развития государства, привнося в работу госаппарата свои знания, опыт, энтузиазм.

– Социальный лифт, каковым и является для молодежи Президентский молодежный кадровый резерв, подразумевает создание для молодых специалистов возможности быть услышанными и оцененными по достоинству. На различных этапах отбора участники показывают свой потенциал, делятся идеями и проектами. Все это в совокупности будет способствовать их карьерному росту на государственной службе. Но очень важно понимать: резерв – это в первую очередь возможность для молодых специалистов самореализоваться и внести вклад в развитие государства, – отмечает директор департамента стратегии и международного сотрудничества Агентства по делам государственной службы Нурсултан Бекинов.

Нурсултан Бекинов сам был участником отбора 2019 года, по итогам которого стал одним из 300 первых резервистов. По его словам, когда он принимал решение об участии в проекте, им двигало желание быть полезным стране. Зачисление в ПМКР и последующее назначение на долж­ность для него стали возможностью стать причастным к принятию решений, которые могут оказать влияние на будущее страны.

С аналогичными намерениями подавала свои документы на участие в первом отборе в ПМКР и заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Юлия Овечкина.

– В 2019 году я занимала позицию заведующего сектором органа опеки и попечительства в Усть-Каменогорске. Недавно подняла свои записи, которые делала в период прохождения отбора в ПМКР, – мы тогда заполняли анкеты, описывали карьерные ожидания. Тогда, пять лет назад, я написала, что желала бы работать в Комитете по охране прав детей и добиться того, чтобы в регионах нашей страны были созданы управления по защите прав детей. После зачисления в Президентский молодежный кад­ровый резерв я уже в 2020 году была назначена на пост заместителя председателя комитета, а буквально месяц назад благодаря нашей работе стало возможным создание управлений и отделов по защите прав детей по всей стране. То есть благодаря ПМКР я занимаюсь именно тем, чем хотела, и приношу своей стране пользу, делая работу, которую считаю очень важной, – рассказала Юлия Овечкина.

Она подчеркивает еще одну важную особенность ПМКР: на протяжении всех этапов отбора оцениваются не только знания кандидатов, но и их потенциал, лидерские качества, способность находить и принимать решения.

– Мне очень запомнился этап оценки в ассессмент-центре, когда к предстоящим тебе заданиям невозможно заранее подготовиться – это всегда неожиданные кейсы и задачи, которым ты должен найти решение. Именно на этом этапе каждый из нас раскрылся максимально, каждый кандидат показал свой потенциал, – отмечает Юлия Овечкина.

Прошедшие отбор резервисты единодушно подчеркивают: ПМКР – проект уникальный, дающий талантливым специалистам исключительные возможности, и казахстанская молодежь не должна бояться принимать в нем участие.

– Тем, кто еще только смотрит в сторону ПМКР, могу посоветовать: обязательно подавайте документы. Вы ничего не теряете, если не пройдете в резерв, но само прохождение отбора – это колоссальный и очень полезный опыт. Каждый из этапов в определенной степени «прокачивает» любого участника. Вы приходите на проект со своими скиллами, возможностями, знаниями, силами и получаете возможность продемонстрировать, на что реально способны, узнать свои сильные и слабые стороны. Это, мне кажется, одна из самых важных особенностей проекта ПМКР, – поделился опытом председатель Комитета по искусственному интеллекту и развитию инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Гиззат Байтурсынов.

Он сам был отобран в ПМКР по итогам отбора 2023 года. На момент подачи документов Гиззат Байтурсынов уже работал в системе МЦРИАП, но после отбора получил назначение на пост главы важного комитета. Сегодня он занимается созданием институциональной среды и инфраструктуры для развития ИИ и инноваций, а также обучением людей навыкам ИИ, усилением человеческого капитала.

– Когда подавал документы на участие в отборе в ПМКР, то видел в этом возможность для себя как для профессионала развиваться в выбранном мною направлении, делать что-то полезное для страны. Резерв действительно помог мне в карьерном росте и самореализации. Я считаю, что это на 100 процентов своевременный, важный и нужный проект, – считает Гиззат Байтурсынов.

Напомним, что в текущем году отбор в резерв будет проводиться по шести отраслевым направлениям государственного управления: социальная политика и гражданское общество; развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика; экономическая и финансовая политика; цифровизация; агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды; внешняя политика и инвестиции.

Участие в отборе могут принимать граждане Казахстана в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и 5 лет общего стажа работы, владеющие государственным языком не ниже уровня В1. Прием документов будет проводиться с 1 по 30 июня в режиме онлайн на официальной платформе pkrezerv.gov.kz.

Далее претендентам предстоит пройти шесть этапов отбора, по итогам которых в резерв будет зачислено 50 человек.