Samsung SUHD TV: нанокристальное качество

Свежий выпуск
765
Анатолий МИХАЙЛОВ
Компания Samsung Electronics, которая является лидером в сфере домашних развлечений в течение девяти лет подряд, представила инновационную линейку телевизоров Samsung SUHD TV. Серия 2015 года имеет формат ультравысокого разрешения UHD и слегка изогнутую форму, что, как показывают исследования, обеспечивает глубокий эффект погружения в воспроизводимый контент.
Кроме того, телевизоры Samsung SUHD TV имеют ряд важных новых функций. Процессор, отвечающий за обработку изображений, обеспечивает непревзойденное качество картинки, изогнутый экран дарит зрителям ощущение присутствия для более захватывающих впечатлений от просмотра, а интеллектуальные функции обновленной платформы Smart TV предоставляют пользователям легкий доступ к любимому контенту.
Изображение на экранах новых телевизоров стало еще ярче, контрастнее, с предельно точной цветопередачей и детализацией. Размывать границы между телеконтентом и реальностью стало проще, благодаря фирменной экологичной технологии нанокристаллических полупроводников и «умному» процессору по обработке изображения SUHD.
Нанокристаллические полупроводники экрана новых телевизоров Samsung SUHD TV передают цвет в зависимости от размеров каждой точки, что позволяет обеспечить лучшие на сегодняшний день светоотдачу и точность цветопередачи. Нанокристаллы улучшили точность цветопередачи в новых телевизорах Samsung в десятки раз, по сравнению с обычными телевизорами.
В то же время SUHD-процессор автоматически анализирует яркость изображения, чтобы минимизировать излишнее энергопотреб­ление и при этом обеспечить высочайший уровень контрастности, значительно более глубокий черный цвет и яркость, до 2,5 раза превосходящую возможности обычных телевизоров. Новые телевизоры Samsung SUHD TV также имеют улучшенные регулировки для наиболее точного отображения цветов.
Samsung активно работает и над UHD-контентом для своих телевизоров. Сотрудничая с ведущей голливудской студией 20th Century Fox, в Samsung оптимизировали контент по стандартам качества премиум-класса SUHD. Так, недавно в партнерстве с Fox Innovation Lab было записано несколько сцен из нашумевшего фильма студии «Исход: Цари и Боги» специально для телевизора Samsung SUHD TV. Результат оказался впечатляющим – технологии нового телевизора позволили воспроизвести более реалистичные сцены в ярких и живых цветах!
При этом новые телевизоры Samsung SUHD TV по традиции производителя сделаны с использованием экотехнологий. Модели 2015 года имеют впечатляющие показатели энергоэффективности.
В нынешнем году все «умные» телевизоры Samsung Smart TV, в том числе новые SUHD TV, работают на базе операционной системы Tizen. И теперь в телевизорах Samsung появилось больше полезных и интересных функций и развлечений, упрощенный доступ и более широкий выбор контента, чем когда-либо прежде. Кроме этого, совместимость Tizen с другими устройствами позволяет сделать телевизоры Samsung Smart TV центром управления целой инфраструктурой современного «умного» дома.
Линейка инновационных телевизоров Samsung SUHD TV будет представлена в трех сериях – JS 9500, JS 9000 и JS 8500. Для удовлетворения различных нужд потребителей линейка будет представлена в девяти различных диагоналях – от 48 до 88 дюймов, что позволит телевизорам Samsung SUHD TV украсить помещения любого размера.

Популярное

Все
Интервью Премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда»
Авиабилеты эконом-класса на прямые рейсы из Атырау снижены до 40 тыс. тенге
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Около 7 тыс. голов сельскохозяйственных животных погибло в результате паводков
С начала паводка в РК эвакуировано более 102 тыс. человек
Токаев посетит с официальным визитом Армению
Большая вода: около тысячи актюбинцев получили единовременную выплату
Почти на 600 млн тенге оштрафован Национальный центр экспертизы и сертификации
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Находившегося в межгосрозыске россиянина задержали в аэропорту Алматы
Токаев отменил международный форум Астана в связи с паводками в стране
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Три автомобиля сгорели в Актюбинской области и Усть-Каменогорске
В Сиднее пять человек погибли при нападении мужчины с ножом в ТЦ
Минздрав окажет содействие отечественным фармкомпаниям
Паводки: качество воды в Казахстане остается в норме
Десятки фактов дезинформации о паводке выявили в РК
Восстановлено электроснабжение в крупных населенных пунктах Костанайской области
Первые э-бланки разрешения выдали автоперевозчикам Казахстан и Узбекистан
Борьба с вандализмом продолжается в Астане
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Не бороться, а предупредить. Научные подходы к противодействию паводков озвучил эксперт
Депутаты Мажилиса: Пострадавшим от паводка оказывается своевременная помощь
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
Токаев поручил разбронировать госматрезерв для помощи пострадавшим от паводка
Альтернативу пищевому пластику разработали в Satbayev University
Принят закон для улучшения ведения бизнеса между Казахстаном и Узбекистаном
Токаев поблагодарил Кыргызстан за братскую помощь в связи с наводнениями
О ситуации с паводками на 6 апреля сообщил МЧС
Перенесшая переломы ноги Настя Городко выиграла юниорский ЧМ по фристайлу
Прекращено дело о злоупотреблении в отношении руководства «QazaqGaz»
На Мадейре поднят флаг Казахстана
Госзакупки на 1,3 млрд тенге отменили в ЗКО
Близ Нью-Йорка произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение
Для предотвращения ледовых заторов на реке Тобол дважды проводились взрывные работы
Мажилисмен о паводках: «Мы много нового узнаем после того, как пройдет разбор полетов»
В приграничном с Казахстаном Орске прорвало дамбу
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты

Читайте также

По Уральску и Атырау нужна максимальная мобилизация сил
Держать ситуацию под контролем
Копии домбры Каныша Сатпаева презентованы в Жезказгане
В Казахстане трудятся более 67 тыс. работников физической к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]