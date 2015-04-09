Samsung SUHD TV: нанокристальное качество Свежий выпуск 765 Анатолий МИХАЙЛОВ

Компания Samsung Electronics, которая является лидером в сфере домашних развлечений в течение девяти лет подряд, представила инновационную линейку телевизоров Samsung SUHD TV. Серия 2015 года имеет формат ультравысокого разрешения UHD и слегка изогнутую форму, что, как показывают исследования, обеспечивает глубокий эффект погружения в воспроизводимый контент.

Кроме того, телевизоры Samsung SUHD TV имеют ряд важных новых функций. Процессор, отвечающий за обработку изображений, обеспечивает непревзойденное качество картинки, изогнутый экран дарит зрителям ощущение присутствия для более захватывающих впечатлений от просмотра, а интеллектуальные функции обновленной платформы Smart TV предоставляют пользователям легкий доступ к любимому контенту.

Изображение на экранах новых телевизоров стало еще ярче, контрастнее, с предельно точной цветопередачей и детализацией. Размывать границы между телеконтентом и реальностью стало проще, благодаря фирменной экологичной технологии нанокристаллических полупроводников и «умному» процессору по обработке изображения SUHD.

Нанокристаллические полупроводники экрана новых телевизоров Samsung SUHD TV передают цвет в зависимости от размеров каждой точки, что позволяет обеспечить лучшие на сегодняшний день светоотдачу и точность цветопередачи. Нанокристаллы улучшили точность цветопередачи в новых телевизорах Samsung в десятки раз, по сравнению с обычными телевизорами.

В то же время SUHD-процессор автоматически анализирует яркость изображения, чтобы минимизировать излишнее энергопотреб­ление и при этом обеспечить высочайший уровень контрастности, значительно более глубокий черный цвет и яркость, до 2,5 раза превосходящую возможности обычных телевизоров. Новые телевизоры Samsung SUHD TV также имеют улучшенные регулировки для наиболее точного отображения цветов.

Samsung активно работает и над UHD-контентом для своих телевизоров. Сотрудничая с ведущей голливудской студией 20th Century Fox, в Samsung оптимизировали контент по стандартам качества премиум-класса SUHD. Так, недавно в партнерстве с Fox Innovation Lab было записано несколько сцен из нашумевшего фильма студии «Исход: Цари и Боги» специально для телевизора Samsung SUHD TV. Результат оказался впечатляющим – технологии нового телевизора позволили воспроизвести более реалистичные сцены в ярких и живых цветах!

При этом новые телевизоры Samsung SUHD TV по традиции производителя сделаны с использованием экотехнологий. Модели 2015 года имеют впечатляющие показатели энергоэффективности.

В нынешнем году все «умные» телевизоры Samsung Smart TV, в том числе новые SUHD TV, работают на базе операционной системы Tizen. И теперь в телевизорах Samsung появилось больше полезных и интересных функций и развлечений, упрощенный доступ и более широкий выбор контента, чем когда-либо прежде. Кроме этого, совместимость Tizen с другими устройствами позволяет сделать телевизоры Samsung Smart TV центром управления целой инфраструктурой современного «умного» дома.

Линейка инновационных телевизоров Samsung SUHD TV будет представлена в трех сериях – JS 9500, JS 9000 и JS 8500. Для удовлетворения различных нужд потребителей линейка будет представлена в девяти различных диагоналях – от 48 до 88 дюймов, что позволит телевизорам Samsung SUHD TV украсить помещения любого размера.