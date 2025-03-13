Самые быстрые тазы соревновались в Карагандинской области

Гончие соревновались на двух дистанциях – 500 и 1000 метров

Фото: акимат Карагандинской области

В Бухар-Жырауском районе организовали открытую гонку среди собак породы тазы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Для того чтобы воздать дань традициям, в преддверии весеннего праздника Наурыз на турнир приехали владельцы 110 собак из Астаны, Павлодара, Кокшетау, Баянаула, Каркаралинска, области Улытау и других населённых пунктов.

Гончие соревновались на двух дистанциях – 500 и 1000 метров.

На дистанции 500 метров первым пришёл пёс из области Улытау по кличке Алғыр.

Вторым стал тазы Айкас. Его владелец – Жандос Кошаканов из Бухар-Жырауского района.

«Моему псу два года. Тренирую его сам. Изначально я заводил собаку породы тазы именно для того, чтобы участвовать в соревнованиях, выставках. Сейчас мой Айкас – чемпион не только районного, но и международного уровня. На международной выставке в Астане он занял второе место. Кроме Айкаса, у меня есть ещё одна собака. Щенку 11 месяцев, но уже осенью я планирую с ним участвовать в гонках», – рассказал заводчик.

На дистанции в 1000 метров в тройку лидеров вошли тазы из села Коянды Каркаралинского района, Каркаралинска и Бухар-Жырауского района.

Победителей наградили медалями, кубками и денежными призами.