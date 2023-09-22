Самые примечательные дома покажут туристам израильтяне

Lifestyle
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Самые примечательные дома Иерусалима в октябре 2023 года откроют для туристов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: А.Аманжолова

Фестиваль "Открытые дома" в Иерусалиме пройдет в течение двух выходных октября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.

Праздник проходит в 16-й раз. Как и в предыдущие годы, в "Дни открытых дверей" путешественникам будут представлены сотни объектов архитектуры: интересные дома, уникальные квартиры и общественные здания. Их можно посетить в рамках бесплатных экскурсий для широкой публики с 19 по 21 и с 26 по 28 октября.

В программу фестиваля также включены мероприятия для детей.

Кроме того, фестиваль познакомит публику с десятками молодых архитекторов и дизайнеров, чьи проекты демонстрируют оригинальное мышление, инновационные подходы в использовании сырья, стремление к сохранению окружающей среды.

#Израиль #туризм #туристы #Иерусалим

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