Самый длинный казахстанский автомобильный тоннель сдан в эксплуатацию

Транспорт , Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Его длина составляет 840 метров

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Официальное открытие тоннеля пройдет сегодня при участии вице-министра транспорта РК Сатжана Аблалиева, сообщает Kazpravda.kz

По данным министерства, двухпутный тоннель на перевале Шакпак Баба в Туркестанской области имеет длину 840 метров, ширину 11 метров и высоту 8 метров.

Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон тоннеля, которые управляют процессами освещения, вентиляции, сигнализации и светофорным регулированием.

Кроме того, в тоннеле установлены системы видеонаблюдения и противопожарной защиты, что позволяет контролировать ситуацию в режиме реального времени.

Также рядом с ним расположены дорожный ремонтный пункт, АЗС, вертолетные площадки и торговые зоны, что обеспечивает дополнительный комфорт для водителей и пассажиров.

В Минтранспорта отметили, что в преддверии открытия автодорожного тоннеля прошли учения, в которых участвовали 100 человек и 15 единиц спецтехники.

«Были протестированы системы безопасности тоннеля, включая вентиляцию и пожаротушение. Также отрабатывались действия по буксировке неисправного транспортного средства и организация движения техники. Был проведен инструктаж для дорожных служб. Учения способствовали повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации», – проинформировали в ведомстве. 

Напомним, автоматизированные системы взвешивания автотранспорта (АСИ) установлены на основных въездах в столицу, со стороны городов: Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

#открытие #Минтранспорта #тоннель

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