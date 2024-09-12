Самый длинный казахстанский автомобильный тоннель сдан в эксплуатацию

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Официальное открытие тоннеля пройдет сегодня при участии вице-министра транспорта РК Сатжана Аблалиева, сообщает Kazpravda.kz

По данным министерства, двухпутный тоннель на перевале Шакпак Баба в Туркестанской области имеет длину 840 метров, ширину 11 метров и высоту 8 метров.

Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон тоннеля, которые управляют процессами освещения, вентиляции, сигнализации и светофорным регулированием.

Кроме того, в тоннеле установлены системы видеонаблюдения и противопожарной защиты, что позволяет контролировать ситуацию в режиме реального времени.

Также рядом с ним расположены дорожный ремонтный пункт, АЗС, вертолетные площадки и торговые зоны, что обеспечивает дополнительный комфорт для водителей и пассажиров.

В Минтранспорта отметили, что в преддверии открытия автодорожного тоннеля прошли учения, в которых участвовали 100 человек и 15 единиц спецтехники.

«Были протестированы системы безопасности тоннеля, включая вентиляцию и пожаротушение. Также отрабатывались действия по буксировке неисправного транспортного средства и организация движения техники. Был проведен инструктаж для дорожных служб. Учения способствовали повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации», – проинформировали в ведомстве.

Напомним, автоматизированные системы взвешивания автотранспорта (АСИ) установлены на основных въездах в столицу, со стороны городов: Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.