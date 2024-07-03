Самый масштабный фестиваль года Open Air пройдет в Астане

6 июля в Астане в рамках празднования Дня столицы состоится праздничный концерт Open Air, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, самый масштабный фестиваль года Open Air проведут для жителей и гостей города бесплатно.

«Цель мероприятия – расширение возможностей для развития талантов популярных казахстанских артистов, объединение отечественных исполнителей, подарить праздничное настроение жителям и гостям города», – отметили в акимате.

Гостями вечера станут такие звезды отечественной эстрады, как: Құрмаш Махан, Нұрлан мен Мұрат, Ninety one, Orda, Kalifarniya, M'Dee, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Ayau, Bonapart

В городской администрации добавили, что фестиваль состоится на территории «ЭКСПО» 6 июля, в 18:00.