Самый сильный дедушка в мире

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Айгуль Турысбекова

Это почетное звание алматинский ветеран труда Михаил Нагайбеков получил за свои спортивные достижения по пауэрлифтингу.

В декабре прошлого года мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, многократный чемпион Казах­стана и Азии Михаил Рустемович Нагайбеков стал 12-кратным чемпионом мира по пауэрлифтингу и девятикратным рекордсменом мира, подтвердив свое мастерство на мировом чемпионате по этому виду спорта в Москве. Наш ветеран выступал в весовой категории до 100 кг в возрасте от 70+ и завоевал золотые медали в трех номинациях – трое­борье, жим лежа и становая тяга. Во всех этих видах плюс по сумме поднятого веса алматинец установил девять (!) рекордов мира.

Тяжелой атлетикой Михаил Рустемович начал заниматься с 14 лет. Ему очень повезло, что он попал к опытному тренеру, благодаря чему стал сразу показывать хорошие спортивные результаты. Еще до армии юноша стал чемпионом СССР среди обществ «Динамо», а также серебряным призером чемпионата СССР. Будучи студентом Института физической культуры и спорта, он даже входил в сборную республики. К сожалению, из-за приобретенного заболевания пришлось расстаться с большим спортом и уйти на преподавательскую работу.

В какой-то момент он решил поменять профессию и приобрел специальность технолога-винодела. Работал на различных предприятиях, был членом КПСС, секретарем парторганизации, профсоюзным лидером, то есть всегда занимался активной общественной работой. Его жизнь всегда была насыщенной на события. Но ближе к шестидесяти годам стали одолевать проблемы с суставами.

Придя на прием к профессору, ветеран поразился высоким расценкам на лечение. Стал изучать методику лечения по Интернету и понял, что многое из нее он знает еще со студенческой скамьи. Так Михаил Рустемович снова вернулся в тренажерный зал и за несколько месяцев занятий смог самостоятельно преодолеть проблемы со здоровь­ем. Имея необходимые знания, он смог выбрать нужные упражнения. Применял их, соблюдая правильные нагрузки, то есть грамотно подошел к своему лечению.

В этом же зале ветеран познакомился с легендарным тренером, заслуженным мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу Алексеем Сивоконем. К слову, тренер внесен в Книгу рекордов Гиннесса и является 20-кратным чемпионом мира в этом виде спорта. Его называют самым сильным человеком планеты и по сей день.

Регулярные тренировки разбудили в нашем герое «спящего» спортс­мена, и у ветерана вновь появились серьезный интерес к «железу» и азарт. Когда пошли спортивные успехи и результаты, Михаила Нагайбекова убедили выступать в своей возрастной категории на чемпионатах Алматы и республики, где он становился сильнейшим. В 2015 году президент Федерации по пауэрлифтингу сообщил, что Михаил вошел в сборную Казахстана и может поехать на чемпионат мира, который пройдет в Португалии, но за свой счет...

– Я посоветовался со своими друзья­ми, они меня поддержали. До начала чемпионата оставалось ровно полгода. По моей настойчивой просьбе меня стал тренировать Алексей Сивоконь, – вспоминает собеседник.

Через полгода благодаря поддержке друзей Михаил Нагайбеков поехал на чемпионат мира по пауэрлифтингу, где с легкостью выиграл у своего основного соперника из Москвы, впервые став чемпионом мира. С тех пор ветеран не проиграл ни одного чемпионата мира, в которых участвовал. Победа в 2023 году после трехлетнего перерыва на крупном чемпионате в Москве, в котором участвовали 3 500 человек, стала особым событием в его жизни. Делясь своими впечатлениями, он отметил, что это был настоящий праздник души, ведь на соревнования приезжают самые сильные люди в мире. А если ты еще и выигрываешь среди представителей 45 стран, то это незабываемые эмоции и ощущения.

– Всю свою сознательную юность и молодость мечтал поучаствовать в крупных международных соревнованиях. Моя поездка в Португалию и нынешний чемпионат в Москве стали воплощением мечты и настоящим счастьем для меня, – признается он.

Примером позитивного отношения к жизни отец трех сыновей и дочери вдохновляет не только своих детей, но и внуков, которые с раннего детства приобщены к ЗОЖ. Больше всего наш герой гордится своей пятилетней внучкой Дариной, которая уже год серьезно занимается фигурным катанием и в декабре 2023-го выиграла первые соревнования в своей жизни. Его радует и серьезное отношение к тренировкам 16-летнего внука Артура, которого он привел в свой спортивный зал. Немаловажно, что на юношу обратил внимание инструктор и знаменитый тренер Алексей Сивоконь. Артур гордится тем, что в спорте пошел по стопам дедушки.

– С детства помню его позитивным и энергичным человеком, а еще добрым и отзывчивым. Теперь у нас еще и общие спортивные интересы, он всегда может дать полезный совет, потому что у него огромный жизненный опыт. С ним интересно общаться, можно поговорить на все темы, и даже на те, которые не обсудишь с родителями, – рассказывает внук. – Оказывается, никогда не поздно осуществить свою мечту, главное – ставить себе цели и добиваться их.

По словам Артура, дедушка для него является примером трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, так как он не дает себе поблажек даже в таком возрасте. А еще он не опустил руки, смог побороть проблемы со здоровьем, никогда не расставался со своей мечтой, которую смог воплотить в жизнь.

История нашего героя еще раз подтверждает слова о том, что пос­ле выхода на заслуженный отдых у человека начинается вторая жизнь и свободное время можно проводить с пользой для ментального и физического здоровья.

#Спорт #ЗОЖ #Михаил Нагайбеков #пауэрлифтинг

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