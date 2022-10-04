Санитар истязал подопечных детдома в Актобе

В городе Актобе осудили бывшего санитара детского дома за избиение детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Актюбинского областного суда.

Суд №2 Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении К., обвиняемого в истязании (пункты 1 и 2 части 2 статьи «Истязание» УК РК).

Установлено, что санитар К. в центре социального обслуживания в детском доме «Үміт» с 8 по 28 апреля 2022 года «систематически наносил побои подопечным несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии».

Подсудимый вину признал полностью и чистосердечно раскаялся. Потерпевшие его простили.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого, судом признаны чистосердечное раскаяние, наличие у него малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность подсудимого, не установлено.

Суд признал К. виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.