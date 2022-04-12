Санкции в отношении российских банков не влияют на казахстанские – Нацбанк РК

Расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков, в частности, на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам», – сообщил Галымжан Пирматов.

Национальный банк, по его словам, оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения.

«Санкции и ограничения, введенные в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков», – заверил глава Нацбанка.