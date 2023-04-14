Санжар Досжанов из Астаны стал чемпионом Азии

На чемпионате Азии по видам борьбы, который проходит в Астане, победителем стал столичный спортсмен Санжар Досжанов (70 кг), сообщает официальный сайт акимата города.

фото с сайта акимата Астаны

В финале он уверенно обыграл Зафарбека Отакхонова из Узбекистана.

В 1/8 круга наш земляк одержал чистую победу над южнокорейцем Сук Хон Парком. После этого состоялся очень напряженный поединок с кыргызстанцем Орозобеком Токтомбетовым.

Казахстанец также доминировал в этой встрече и вышел в полуфинал, где уверенно победил иранца Мортезу Хассанали.

Напомним, в прошлом году на чемпионате Азии в Монголии бронзовую медаль завоевал представитель национальной сборной Сырбаз Талгат, который боролся в этом же весе.