Сапарбаев поделился с Президентом своим видением перспектив развития сельского хозяйства

Глава государства принял государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой в регионах работе и широком обсуждении населением политических преобразований.

Бердибек Сапарбаев сообщил об исполнении поручений Главы государства в Жамбылской области, которую он ранее возглавлял. В частности, речь шла о реализации проектов «Асар», «Туған жерге тағзым», «Жомарт түлек», «Бейбітшілік пен келісім», направленных на повышение качества жизни населения и укрепление единства народа.

Кроме того, была предоставлена информация о реализованном в Жамбылской области пилотном проекте, нацеленном на создание условий для самообеспечения каждой семьи.

Бердибек Сапарбаев поделился с Президентом своим видением дальнейших перспектив развития сельскохозяйственной отрасли, в том повышения готовности аграриев к возможной засухе.

Также было высказано предложение укрепить взаимодействие местных органов власти и родителей по привитию детям трудовых навыков.

Особое внимание в ходе встречи было уделено снижению уровня безработицы среди молодежи.