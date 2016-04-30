​«Сарбаз» уходит в плаванье

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

На митинг, который состоялся перед спуском корабля на воду, пришли не только заводчане. Уральцы гордятся тем, что сухопутный город стал местом строительства целой флотилии судов. Поздравляя с завершением очередного проекта, аким области Алтай Кульгинов отметил, что на предприятии развивается наукоемкое и высокотехнологичное производство. Корабль «Сарбаз» водоизмещением около 250 тонн предназначен для пограничной службы на Каспии. Успешно выполняют зенитовцы и оборонные заказы. Наши корабли несут службу под мирным небом, охраняя морские рубежи и экономические интересы независимого государства. Реализуя План нации «100 конкретных шагов» и программу индустриаль­но-инновационного развития, промышленные предприятия области сохраняют темпы производства продукции и рабочие места. Руководитель области пожелал заводчанам успехов в их сложной и ответственной работе.

Прочные связи сложились у зенитовцев с заказчиками. По словам начальника регио­нального управления береговой охраны Пограничной службы КНБ РК Кадржана Муканова, каждый построенный на заводе корабль отличается высоким качеством, что позволяет экипажам успешно выполнять бое­вые задачи. Это подтвердили прошедшие в нынешнем году совместные учения с коллегами из Российской Федерации, где казахстанские корабли отлично зарекомендовали себя, а их экипажи продемонстрировали высокую боевую готовность. Начальник управления береговой охраны главного штаба ПС КНБ РК Сабр Хасанов подчеркнул, что «Сарбаз» – пятый по счету корабль такого класса. Он предназначен также для обнаружения подводных диверсионных угроз и оснащен гидроакустической станцией. Улучшены его технические и маневренные характеристики. По комплексному плану, рассчитанному до 2019 года, пограничники планируют заказать «Зениту» еще один корабль и два быстроходных катера.

– Мы благодарны Главе государства за то внимание, которое он оказывает отечественному судостроению, и высокое доверие нашему заводу, – сказал Генеральный директор завода «Зенит» Вячеслав Валиев. – Постоянно ощущаем и поддержку местных властей. На заводе реализуется индустриально-инновационный проект, рассчитанный на строительство судов водоизмещением до 600 тонн. А те, что уже сданы заказчику, соответствуют высоким требованиям и последним достижениям кораблестрои­тельной науки.

По традиции о борт «Сарбаза» была разбита бутылка шампанского. После швартовых, ходовых и приемных испытаний он также отправится к месту службы.

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