Саябек Сахиев: «Нынешний век АЭС сменит эра управляемого термоядерного синтеза»

К примеру, к 2050 году США намерены ввести 198 ГВт новой атомной генерации, что соответствует примерно 177 крупным ядерным реакторам. Четырнадцать развитых стран из группы G20 уже экс­плуатируют АЭС, а шесть государств планируют утроить ядерные мощности к 2050 году. В Казахстане вопрос строительства АЭС пока находится в стадии обсуждения. О его актуальности в интервью «Казправде» рассказал гендиректор Института ядерной физики (ИЯФ), доктор физико-математических наук, академик КазНАЕН Саябек Сахиев.

– Саябек Куанышбекович, по мнению отраслевых экс­пертов, рост потребления электроэнергии в Казахстане подталкивает к созданию нового мощного источника генерации. Насколько строи­тельство АЭС в состоянии решить эту проблему?

– Современный мир не может обойтись без электроэнергии. С каждым годом ее потребление растет, а источники генерации, те же гидроэлектростанции, ветряные, солнечные, угольные ТЭЦ, уже не в состоянии обеспечить стабильный и экологичный рост.

Те же ГЭС действуют на имеющихся реках, а плотин больше не построишь, так как там, где это можно было, их уже построили.

По последним данным Мин­энерго, в Казахстане в пиковые периоды уже наблюдается дефицит электроэнергии, и он с каж­дым годом будет только расти, поскольку ввод в эксплуатацию новых производств по стране требует большого количества электроэнергии. Атомная электрическая станция (АЭС) считается источником «зеленой» энергии. По оценке специалистов, ежегодно работа АЭС мощностью в тысячу мегаватт снижает выбросы парниковых газов на три-семь миллионов тонн.

Кроме того, по оценкам экс­пертов, атомная энергетика способствует развитию науки, образования и технологий, а также обеспечивает рабочие места в смежных отраслях. АЭС занимают значительно меньше физического пространства, чем традиционные установки возобновляемой энергетики (в первую очередь ветровые и солнечные).

Минэнерго планирует ввести к 2035 году около 26 гигаватт новой генерации. АЭС, которую предлагается построить в Казахстане (два блока), будет составлять всего девять процентов от общего объема новой генерации. Поэтому строительство двух блоков АЭС, на мой взгляд, не возместит полностью дефицит электроэнергии в будущем.

Отсюда следует, что необходимо построить две-три АЭС на периферии нашей республики, к примеру, на западе и на севере.

– Из-за глобального подхода ведущих стран мира к достижению углеродной нейтральности возможности для дальнейшего развития угольной энергетики ограничены, поскольку международные финансовые организации отказываются кредитовать проекты по строительству новых угольных электростанций. А масштабирование объектов газовой энергетики затруднено из-за ограниченных запасов в стране природного газа. Что можно предложить взамен?

– Да, есть альтернативные источники энергии, такие как солнечная, ветряная. Как видим из плана Минэнерго по развитию электроэнергетики в Казахстане, станции ВИЭ будут занимать больше трети от всех новых источников генерации.

Но при всех достоинствах ВИЭ у них есть существенный минус – работа соответствующего оборудования зависит от времени суток и погодных условий. Если же нам необходимо именно стабильное энергоснабжение страны, то, думаю, единственно правильным решением остается ввод атомной генерации.

– Вопросы ядерной безопасности во время эксплуа­тации АЭС стоят на первом месте, при этом важным фактором являются профессиональные кадры. Как обстоят дела в сфере их подготовки?

– По предварительным данным ТОО «КАЭС», потребность в специалистах для АЭС мощностью 1 200 мегаватт, состоящей из двух блоков, равняется примерно 2 000 человек, из них 1 600 работников – оперативный персонал и 400 – специалисты с высшим профильным образованием в атомной отрасли.

Институт ядерной физики (ИЯФ) Минэнерго республики с 2011 года совместно с КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Льва Гумилева, ВКГУ имени Сарсена Аманжолова и ВКТУ имени Даулета Серикбаева ведет подготовку профильных специалистов по следующим направлениям: «Ядерная физика», «Материалы для ядерной энергетики» и «Ядерная физика и атомная энергетика». На данный момент более 1 600 студентов закончили обучение по указанным специальностям.

С 2023 года по инициативе ИЯФ на базе КазНУ имени аль-Фараби разработана образовательная программа «Ядерная инженерия». В рамках данной программы будет осуществляться подготовка кадров для АЭС на базах КазНУ и ИЯФ путем проведения соответствующих практических и лабораторных занятий для практического закрепления теоретических знаний по профильным дисциплинам на исследовательском стационарном реакторе ВВР-К, а также прохождение студентами, магистрантами и докторантами профессиональной практики.

Требования МАГАТЭ к исследовательским двухконтурным водо-водяным реакторам, таким как ВВР-К Института ядерной физики, и двухконтурным водо-водяным АЭС одинаковы.

Во-вторых, институт является единственной организацией в Казахстане, располагающей современной базой для качественной подготовки специалистов атомной отрасли.

– Вы часто встречаетесь с населением, представителями общественности. Какие вопросы в первую очередь Вам задают и есть ли у Вас на них ответы?

– Один из главных вопросов касается воздействия АЭС на население и окружающую среду: у граждан наблюдается радиофобия из-за ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном испытательном полигоне (СИЯП), аварий на АЭС «Чернобыль» (1986 год) и «Фукусиме» (2011 год).

Отвечаю, что последствия испытаний на Семипалатинском полигоне связаны с ядерным оружием массового поражения, а это совсем другие технологии и совсем другое использование атомной энергии. В атомной бомбе обогащение по урану-235 составляет более 90 процентов. В случае с атомной электростанцией речь идет об использовании урана с обогащением всего четыре с половиной процента, и здесь нет никакой взаимосвязи с ядерным взрывом.

К примеру, достоверно установлено, что воздействие на человека от работы АЭС в десятки тысяч раз слабее, чем от процедуры той же флюорографии, которую мы все ежегодно проходим при медицинском осмотре.

– Вы активно сотрудничае­те с учеными-ядерщиками различных стран. Обсуждае­те ли с ними вопросы строи­тельства АЭС и, если да, то какие советы они вам дают?

– Ученые-ядерщики различных стран – США (MIT), Франции (I2EN), Южной Кореи (KAIST) и других государств, эксплуатирующих атомные станции, – поддерживают идею строительства АЭС в Казахстане и готовы поделиться своими знаниями и опытом в данном направлении.

Если заглядывать в более отдаленную перспективу с вопросом, какие технологии придут на смену АЭС, то можно сказать, что нынешний век – век АЭС для государств, стремящихся к развитию. Затем придет эра управляемого термоядерного синтеза (УТС) – нового источника энергии, экологически чистого, безопасного с точки зрения экс­плуатации.

Фактически это будут маленькие управляемые солнца с выделением колоссальной энергии.

– Можете озвучить Вашу личную позицию по поводу строительства АЭС?

– Казахстану необходимы новые источники электроэнергии. Это в первую очередь вопрос национальной безопасности, а благодаря АЭС мы получим стабильную и безопасную генерацию на ближайшие 60–80 лет и последующие годы с учетом сооружения будущих атомных станций.

Сегодня много говорят об использовании так называемых альтернативных видов энергии – возобновляемых источников в виде фотовольтаики, ветро­энергетики и гидроэнергетики, но очевидно, что в силу своих свойств данные направления могут выступить только в роли вспомогательных источников энергоснабжения.

Для Казахстана, с учетом нашей географии и демографии, весьма интересной видится новая развивающаяся технология малых модульных реакторов (ММР).

Это реактор малой мощности. Если сравнивать его с наиболее распространенными на сегодняшний день водо-водяными реакторами, ММР можно, например, устанавливать вблизи областных центров или крупных промышленных объектов и тем самым повысить их энергетичес­кую безопасность. Первые блоки ММР находятся в эксплуатации в России и Китае.